Los "astilleros" del Descenso Folklórico del Nalón, con más trabajo que nunca

Laviana ultima sus preparativos para dar el pistoletazo de salida a la 53.ª edición del Descenso Folklórico del Nalón. Un evento que este año estrenará su distinción como Fiesta de Interés Turístico Nacional por todo lo alto: con 42 embarcaciones y un gran número de romeros, alrededor de seis mil.

Los "astilleros" de la fiesta están con más trabajo que nunca. El recinto ferial de Laviana supone el punto de encuentro de lo distintos artilugios flotantes que serán protagonistas de esta nueva edición. Un lugar donde los retoques, las pinturas y los nervios conviven con los miembros de cada peña que, pese a "estar cansados" de tanto trabajo reciben con ilusión la cercanía del "gran día". Un año que trae consigo mucha presión ya que "el número de participantes es mucho mayor que el de otros años".

El Concejal de Festejos, Comercio y Turismo, Pablo Vázquez insistía en que la previsión de asistentes a esta nueva edición es muy superior a otras ediciones. Hay ganas de fiesta tras dos años de parón por el covid. Recordaba los datos del último Descenso en 2019, que congregó a unas 40.000 personas en el concejo de Laviana. "No me atrevería a dar una cifra pero el número de llamadas para hacer consultas y lo que nos trasmiten los establecimientos hosteleros de toda Asturias no tiene ningún precedente".

"Barettini", "Carrio", "Los Guajes", "Los Peores"... son algunas de las peñas –entre otras muchas– que, olvidando el punto competitivo del acontecimiento, están dispuestos a dar luz y color a esta edición tan especial. Un Descenso que supone retomar una "tradición" tras los años de pandemia.

Bajo la temática de "Va cayendo la del pulpo" los miembros de la peña "La Trapiá" ultimaban los preparativos de su embarcación. Tal y como afirmaba Tamara García, "somos de les peñes más vieyes". Con 41 participantes a bordo, "La Trapiá" preparaba sus disfraces, "hechos por nosotros".

Por su parte, la peña "LDP" reunirá bajo la temática de "Jurassic Park" a un total de 300 participantes. Además, tal y como alegaba Adrián García, miembro de esta carroza, "esperamos superarnos y si ganamos bien, y si no, no pasa nada".

"Tenemos muchas ganas de volver a venir aquí, además estos últimos años nos cedieron el recinto ferial y es una suerte". Así es como Andrea Díaz, miembro de la peña "El Bajo", relataba a la par que trabajaba su sentir frente a esta nueva edición. Bajo la temática del "Oktoberfest" esta embarcación reunirá a un total de 170 participantes "con ganas de que llegue el día, aunque nos cueste un poco vivirlo profundamente porque estamos más pendientes de la carroza".

Alberto García, miembro de la embarcación "Barettini" no ha querido olvidar lo que supone esta nueva edición para el concejo de Laviana. "Estamos en el año en el que todas las peñas aumentaron el número de participantes". A bordo de esta carroza se congregarán un total de 470 personas: "Contamos con más participantes que el resto de años". Un asunto que supone una preocupación para las peñas ya que, debido al éxito de esta nueva edición, están teniendo que "decir que no a otra gente por el tema de abastecimientos. Cuantas más personas, más litros y más peso. Llega un momento en el que no tienes ni espacio para poder almacenar". Barettini flotará por el río Nalón con la embarcación llamada "Catrina", que dará un toque mexicano a esta 53.ª edición.

Las embarcaciones que conforman el Descenso Folklórico tampoco olvidan la historia de su nacimiento. Es el caso de la peña de Carrio quienes, trabajando bajo el techo del recinto ferial, relataban sus comienzos en el pueblo que da nombre a la peña. "Empezamos a hacerla en un prau de Carrio, que era del güelito de uno de los integrantes". Bajo el tema de "Alicia en el país de las maravillas" más de 300 personas se sumarán a esta aventura del Descenso Folklórico del Nalón.

Laviana acogerá un año más y bajo grandes expectativas, una nueva edición repleta de participantes, diversidad y sobre todo, mucha ilusión por retomar esta tradicional festividad para el concejo.