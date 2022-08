Cerveza de casa que sale de una fábrica: un planta de Riaño produce 40.000 litros de la bebida al año

Todo comenzó como una afición. Doce años después, el langreano Fernando Braga consiguió convertirlo en su modo de vida. Así nació la firma Asturias Brewing Company, creada en 2018 y ubicada en el polígono industrial de Riaño, que produce anualmente más de 40.000 litros de cerveza artesana en cuatro estilos distintos. Fernando Braga no está solo en esta aventura. Cuenta con el apoyo de David González. Empleado de la fábrica, "ha estado conmigo desde el inicio y somos como hermanos".

Braga es natural del distrito langreano de Barros, pero tiene una casa familiar en Salas, de donde era su abuela, y allí fue donde comenzó todo. "Empecé como una afición más, haciendo cerveza en casa con una producción de veinte litros", apunta. Pero no se quedó ahí y, "a base de indagar y aprender más sobre la cerveza artesana, decidí profesionalizarme".

Entonces partió hasta Tarragona, donde hizo un máster de bebidas fermentadas especializado en cerveza en la Universidad Rovira i Virgili en el año 2015. Tras acabar los estudios, realizó las prácticas en la firma Barcelona Beer Company y, a la vez, comenzó a montar la fábrica en Asturias. "La idea inicial era montar la fábrica en Salas, pero el polígono industrial de Riaño es un punto más céntrico y estratégico para las ventas. Además, nuestra residencia habitual está aquí, así que nos quedamos en las Cuencas".

Arrancar no fue sencillo. "Estuve dos años para acabar de preparar la fábrica y obtener todos los permisos necesarios", explica. Y así fue hasta que, en agosto de 2018, hace ahora cuatro años, pudieron comenzar a comercializar su cerveza para el público. La explicación de su nombre, Asturias Brewing Company, viene porque "siempre me había gustado hacer algo representativo de Asturias. Por eso elegí este nombre, añadiendo el ‘brewing company’ que significa compañía cervecera, algo que no todo el mundo entiende". Y como imagen, Braga apostó por un oso como animal representativo del Principado, "aunque el nuestro tiene pinta de mafioso y cervecero".

La fábrica arrancó con tres clases distintas de cerveza. "Estrella de Salas", una blonde ale "fácil de beber y poco agresiva; "Raposa", una tostada con "toque a caramelo y café"; y "Hop gangster", una american pale ale "más lupulada". La primera de ellas tiene ese nombre "como un guiño a nuestros inicios, cuando hacíamos cerveza en la casa de Salas". A las tres variedades se sumó hace relativamente poco una cuarta cerveza, "Guadaña", una Indian Pale Ale (IPA), destinada a un mercado más especializado. "Tuve que hacer muchas pruebas hasta dar con lo que quería, que fuese una cerveza muy diferente a una rubia o tostada", apunta. A pesar de ser una bebida algo más especial, "cada vez se demandan más este tipo de cervezas". Asimismo, realizan lotes personalizados para eventos con sus propias cervezas. Además de vender sus cervezas en botella, también distribuyen la bebida en barriles, algo que implementaron una vez que se fueron consolidando.

La marca está presente principalmente en Asturias, "desde Cudillero hasta Llanes", donde distribuyen ellos mismos, sin intermediarios, tanto en comercios como en establecimientos hosteleros. También han tenido presencia, de manera puntual, en Galicia o Zaragoza. Y, desde hace muy poco, exportan a Holanda gracias a un holandés cuya esposa es asturiana y que se dedica a exportar cervezas asturianas y sidra. "Me parece increíble que no estemos vendiendo en Madrid, pero que sí estemos presentes en Holanda", asegura.

En estos cuatro años de vida, la empresa ha experimentado un crecimiento desigual. "Los primeros dos años fueron muy buenos, pero llegó la pandemia. Y, una vez pasada, fue como volver a empezar", explica. La fábrica arrancó con una producción de 30.000 litros y ahora supera los 40.000. Eso sí, la fábrica tiene capacidad para triplicar esa cantidad, así que todavía tiene mucho recorrido por delante. Las expectativas son buenas. "Se nota que hay demanda de cerveza artesana y hay capacidad de hacerlo. Y fábricas que se van asentando", señala, destacando que la situación de Asturias nada tiene que ver con la de Barcelona "que domina el sector cervecero, el 90 por ciento está allí. Aunque nosotros vamos subiendo también".

En Asturias Brewing Company desarrollan todo el proceso de elaboración de la cerveza, embotellado, etiquetado, distribución y venta. Todo comienza en una cámara donde tienen el grano, que viene principalmente de Alemania. "También podríamos tenerlo de Bélgica o de Reino Unido, pero nosotros siempre hemos trabajado con la misma firma alemana por su calidad y servicio", apunta. Allí se selecciona el grano que necesitan en función de la receta y se vuelca en el molino de rodillos. Esta máquina tritura el grano y saca una parte blanca "que es de donde vamos a extraer los almidones".

Fabricación

Con el grano molido, se pasa a la sala de cocción. El cereal se mezcla con agua, que suele estar a unos 65 grados, para hacer una infusión simple. Este macerado se desarrolla durante hoy y cuarto aproximadamente. "Se trata de sacarle ese primer mosto, que es muy rico en azúcares y con una densidad alta", explica. Después vuelve a recircular el mismo mosto por encima del grano para filtrar las impurezas. También se lava el grano con agua más caliente que la de la maceración, entre 70 y 75 grados, para arrastrar los últimos azúcares que quedan en ese grano y, a la vez, corregir la densidad del mosto para que no salga una cerveza con alta graduación alcohólica.

Este mosto se manda al hervidor, donde está una hora y media y, además, se añaden los lúpulos "que dan el carácter de sabor y aroma de la cerveza". Una vez terminado este proceso, hay que enfriar la cerveza de forma rápida a veinte grados y enviarla a los tanques de fermentación, donde se añade la levadura, que es la encargada de transformar los azúcares en alcohol y dióxido de carbono. En la firma tienen varios tanques de fermentación, ya que de cada uno saldrá un tipo distinto de cerveza.

Tras fermentar la cerveza, se carbonata dentro de los mismos tanques y pasa a la embotelladora. Este proceso se realiza empujando la cerveza con dióxido de carbono y haciendo contrapresión en la máquina embotelladora. Antes, en algunos casos, la cerveza pasa también por un proceso de filtración, como con la cerveza rubia y la tostada, "que se realiza para que ganen estabilidad en el tiempo y presencia en la clarificación".

Tras embotellar la cerveza, la misma máquina tiene una parte donde se realiza el etiquetado de forma automática. Y de ahí a las cajas donde la cerveza espera para ser distribuida.

¿Y cuánto tiempo puede durar el proceso de fabricación? Braga explica que, desde la molienda del grano hasta verter la cerveza en el fermentador es un proceso que se hace en el mismo día. Sin embargo, la fermentación dura entre siete y diez días en función de la cantidad de azúcar. Y una vez terminada la fermentación, hay que meterle frío al tanque entre una y dos semanas. De este modo, en tres semanas aproximadamente se podría tener lista la cerveza. "Sería una cerveza verde, porque hay cervezas que se pueden tirar madurando meses, mientras que una IPA, cuanto antes esté fuera del fermentador, mejor, así que nosotros las solemos tener listas como en un mes", concluye.