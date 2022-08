El grupo mierense "Algaire" sube la nota en Lorient

A pesar de que no hay diferencia horaria con la Bretaña francesa, los cuatro componentes de "Algaire" todavía parecen tener algo de "jet lag". Su estancia en el festival intercéltico de Lorient no ha podido ser más intensa y productiva. Cinco conciertos en tres días, muchas horas de trabajo y, por qué no decirlo, también de ocio junto a otros compañeros y amigos. Y como resultado, el premio "Loic Raison", un reconocimiento al gran trabajo de la banda mierense. Iratxe Espina, Loreto Suárez, Carla Miranda y Juan Yagüe son los creadores de este grupo, que a tierras bretonas llevó a más miembros: Luis Ángel Fernández y Ainara Pola como bailadores, Juanjo Díaz a la batería y Juan Carlos Vega "Cabín", al bajo.

La banda se formó poco antes del confinamiento. Las tres pandereteras ya se habían conocido precisamente en un festival de Lorient. Cuajaron muy bien y se lanzaron a trabajar juntas. Poco después llegaba Juan Yagüe para introducir las cuerdas y algunos arreglos en las canciones. Tras varios conciertos, se lanzaron a producir su primer disco "Coral y Maera", que vio la luz el pasado marzo. Y precisamente ese trabajo ha sido el que han llevado a Lorient, para realizar cinco actuaciones en apenas tres días. "El viaje fue largo y pesado, pero luego en Bretaña el ambiente fue fantástico", señalan los componentes de "Algaire" a LA NUEVA ESPAÑA. "Los conciertos fueron una pasada, desde el primero ya dentro del concurso, pasando por los que ofrecimos en la carpa asturiana y hasta el último como ganadores de ‘Loic Raison’", indica Loreto Suárez. El galardón obtenido en el Festival de Lorient no entraba en sus planes en un principio, pero una llamada a una semana de viajar a tierras bretonas lo cambió todo. "El plan original era dar los dos conciertos en la carpa de Asturies, como hacen todos los grupos, pero poco antes de marchar nos dijeron lo del concurso y nos animaron a apuntarnos", señala Juan Yagüe. Como los músicos que llevaba "Algaire", incluido el propio Yagüe, también tocaban con otras formaciones durante el festival, tuvieron que hacer encaje de bolillos, pero finalmente, los horarios cuadraron para participar en el certamen. "La verdad es que era un gran escaparate para nosotros, la carpa de Bretaña es normalmente la más emblemática del festival, donde suele haber más gente y más recursos concentra, así que nos animamos", señala Carla Miranda. A las pocas horas de aterrizar en tierras bretonas, y sin apenas haber descansado, "Algaire" se subía por primera vez al escenario. "Fue todo muy rápido, la carpa de Bretaña era la de los 10 minutos, porque tienes 10 minutos para todo y tienes que darte prisa; con los horarios son estrictos", apunta Iratxe Espina, la benjamina del grupo. Pese a ello, la actuación del grupo mierense conquistó a público y jurado, que los eligió para pasar a la final entre otras 15 bandas. "Eso suponía tocar de nuevo en la carpa de Bretaña, dar otro pequeño concierto de cinco o seis canciones", señalaba Loreto Suárez, todavía con la pulsera del festival en su muñeca, al igual que Iratxe. Sus rivales en la final fueron tres grupos bretones, que tocaban en casa. Sin embargo, los mierenses lograron convencer a base de "Coral y Maera" al jurado, que les otorgaba el premio "Loic Raison", lo que para el grupo supuso un gran acicate, toda vez que el festival intercéltico de Lorient está considerado como uno de los más prestigiosos del mundo. Además de una pesada estatuilla –que aún no saben donde colocarán– hubo más premios: dinero en metálico, asegurar su participación en el próximo festival y lo que fue más inmediato: un concierto entero para abrir la última noche en la carpa bretona. Y ese fue, para ellos, el momento más especial del viaje. "Estábamos ante más de 3.000 personas, que además se entregaban y se venían arriba con cada canción, que mostraban que lo que escuchaban les estaba gustando", apunta Yagüe. "Estábamos hechos polvo, pero nos vinimos arriba; fue sin duda nuestro mejor concierto", coinciden las tres pandereteras. Además de la experiencia musical, "Algaire" se trae consigo una importante experiencia vital. "El ambiente, el hacer piña con la gente de Asturias, el sentirse arropado por el público y animado por los compañeros fue algo único", apunta Loreto Espina. Y tomar alguna cerveza en el "backstage" también, que para todo tiene que haber tiempo. De cara al futuro más cercano, la banda mierense va a continuar con los conciertos de su gira "Coral y Maera" y el próximo mes de septiembre, la final de otro concurso en el País Vasco, desde donde esperan venir también con otro premio. Más adelante, se conocerá el resultado de otro galardón al que le tienen muchas ganas, aunque este es en casa: el "Premiu al Meyor Cantar Camaretá". "Algaire" es finalista con la canción que da nombre a su disco y que está compuesta por Luis Ángel Fernández. Comparte la nominación con "Dixebra" y con "Mostru l’Horru" . La gala se celebrará el próximo 22 de octubre. A partir de ahí, la banda irá trabajando en un nuevo disco, aunque con calma. "Ideas hay, proyectos hay, pero lo que necesitamos es tiempo, ya que entre los trabajos y los estudios de cada uno se hace más complicado todo", apuntan. Por lo pronto, al aire lanzan un deseo. Si en la Folixa de 2022, Mieres trajo para su concierto estrella a unas pandereteiras gallegas, "Tanxugeiras", ¿ocupará ese escenario "Algaire" en 2023?. "Ojalá, a nosotros nos encantaría tocar en casa, ante nuestra gente y en una fiesta que nos apasiona", esgrimen.