Langreo marcará el ritmo en París: 45 bailarines participarán en un concurso internacional

La danza, podría definirse como esa disciplina que, en muchas ocasiones, consigue romper barreras a través de cada movimiento. Es el caso de las bailarinas y los bailarines de la escuela de danza "Danzasturias". Un lugar donde muchas veces los sueños consiguen hacerse realidad. Un total de 45 alumnos de la escuela langreana pondrán rumbo a París el próximo 31 de agosto para enfrentarse entre los días 1 y 4 de septiembre a un certamen europeo de danza, después de superar con éxito la fase inicial del concurso, celebrada en Ávila.

Pero el comienzo de esta historia podría remontarse al año 2007, cuando, bajo la dirección artística de María Larroza y la gerencia de Isabel González Mata, los reconocimientos a la labor de la entidad empiezan a llegar. La escuela, "muy premiada en todos los certámenes", fue galardonada, en ese mismo año, al "Proyecto de empresa" en Valnalón. Un inicio que, podría decirse, predijo el futuro de Danzasturias, ya que "así comenzó la racha de premios", explican sus responsables.

La gran cantidad de reconocimientos brindados a esta academia son los que han conseguido que los bailarines langreanos, crucen fronteras por tercera vez para demostrar de nuevo "que el secreto está en las ganas".

Participarán a principios de septiembre en el certamen de Francia Tras haber superado una fase nacional en Ávila del certamen de danza y baile "Vive tu sueño", obtuvieron el "pase directo" a la fase europea. En la fase nacional participaron miles de aspirantes procedentes de academias de toda España en disciplinas como el flamenco, danza española, danzas urbanas, clásico, contemporáneo, showdance o estilo libre, entre otras variantes.

El concurso de París, en sus diferentes categorías, acogerá cuatro coreografías llegadas desde Langreo de estilos muy variados. Bajo la dirección artística de María Larroza e identificados con los títulos "Homenaje a Queen" y "They don’t care about us", los participantes competirán en la modalidad de "estilo libre", momento en el que, con mucha base de "danza clásica" mostrarán sus habilidades fusionadas con un compendio de diversidad estilística. Por otro lado, Danzasturias tampoco ha querido olvidar lo más característico de nuestro país. Por ello, la coreografía titulada "Caracoles" (y abanderada por Larroza) definirá una de las ramas de la Danza Española, la Escuela Bolera. Finalmente, y, bajo la dirección de su profesor Iván Díaz, los participantes darán un toque más urbano al asunto. Bajo el nombre de "Rocking Crew" competirán en la modalidad de "Danza Urbana".

Todo un reto para estos bailarines y bailarinas langreanos, que llevan ensayando todo el verano con tan solo un parón de dos semanas en este mes de agosto. Una experiencia que lograrán vivir "con esfuerzo, dedicación y sobre todo, con mucha calma". Bajo grandes expectativas afirman ir "a por todas, pero claro, competimos con numerosas academias de toda Europa y España".

Un acontecimiento en el que, acompañados por sus familiares y profesores, Danzasturias mostrará un duro trabajo fruto de mucho tesón y sobre todo, pasión por lo que hacen.

Cualquier alumno que, de un modo u otro, lance una mirada al pasado, puede confirmar que la dedicación de esta academia hacia el mundo de la danza es "absoluta". La necesidad de "Isa" para comprobar que todo ha salido bien es "imprescindible" en el día a día. También los duros ensayos con "Meme" que, en su mayoría, evaden a cualquiera gracias a su facilidad de ver el mundo a través de la danza.

Un mundo convertido en pasión. Un lugar en el que, los zapatazos, los "pliées" y los "relèves" –entre mucha técnica– conforman un espacio difícil de olvidar para aquellos que pasaron por allí a lo lago de los últimos tres lustros y en el que se continúa afirmando que el "secreto está en las ganas".