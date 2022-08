"De mayor quiero ser guardia civil": clase práctica de la Benemérita en Laviana

–Entonces, ¿quién quiere ser guardia civil de mayor?

"Yoooooo". La respuesta afirmativa de los chavales retumba en el patio del colegio. Unos quieren trabajar en el Seprona, el servicio de protección de la naturaleza, otros dirigir uno de esos robots que desactivan explosivos, y los más quieren formar parte del servicio cinológico, el de los perros que localizan bombas y drogas. Pero todos, o casi, quieren formar parte de la Guardia Civil.

Los niños que acuden al campamento de verano del colegio Elena Sánchez Tamargo, en Laviana, recibieron ayer la visita de un grupo de agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón, y claro, eso de montarse en una moto del Seprona o pasear con un perro policía, "mola", cono decían todos.

Una treintena de pequeños de hasta doce años pudieron comprobar la actuación de los distintos equipos de la Guardia Civil. "Se trata de que vean nuestro trabajo con más cercanía porque están acostumbrados a vernos solo por la tele y en situaciones complicadas, cuando no dramáticas", explicaba Celia Doval, portavoz de la Comandancia de Gijón. "Los niños pueden ver, tocar y preguntar lo que quieran". Y así fue, porque no dejaron de subirse en las motos del Seprona. Como Valeria Salor, una niña lavianesa de 7 años que, tras bajarse de la moto, explicaba que a ella en realidad lo que más le gustaba de toda la exhibición eran los perros, "aunque ya los había visto porque habían estado en mi colegio". Ivette Castro, de Barredos, paseaba por el patio del colegio a Urre, uno de los perros de la Guardia Civil, "aunque me gusta todo por igual", aseguraba. También se subió con mucha gracia a la moto lo que provocó los aplausos de los agentes del Seprona. "Esta niña es motera de verdad", decían ante sus expertas maneras.

Los perros, con una paciencia y unos mimos extremos, también disfrutaron de la experiencia, aunque a alguno de ellos les tocó trabajar, como a Turco, un pastor alemán que localizó de inmediato un alijo de droga que los agentes habían colocado bajo un coche. Lógicamente era droga falsa, no como toda la que localizó el pasado fin de semana en el Aquasella, donde junto a su guía Isaac López de la Rosilla, participó en el operativo de seguridad del festival que se celebró en Arriondas. El robot con el que la Guardia Civil desactiva explosivos fue otra de las estrellas de la muestra, tanto que al final de la exhibición los niños y los agentes se fotografiaron con él.

La demostración de las distintas secciones de la Guardia Civil es habitual en los colegios asturianos. En este caso, fuera del calendario escolar, la visita de ayer a Laviana no se encuentra dentro del mismo programa, como explicó la portavoz, sino que se celebró a petición del campamento de verano. "Si nos llaman, siempre intentamos acudir para acercarnos a los críos y mostrarles nuestro trabajo", aseguró Doval.

Fue una mañana especial para lo que se espera de un campamento de verano en un colegio. Los niños pudieron ver cómo trabajan los agentes, incluso pudieron subirse a sus vehículos, coches y motos. Eso sí, faltó la división de tráfico, que como apuntaba la portavoz "es una de las que suele llamar más la atención porque a los niños les gusta mucho subirse a esas motos y hacer sonar las sirenas".

También hubo espacio para las últimas tecnologías y así los pequeños pudieron comprobar cómo un dron lo grababa todo y se despedía de ellos: "Soy el dron de la Guardia Civil de Gijón, espero que os haya gustado la exhibición".