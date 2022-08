Mieres rebaja en un 75 por ciento el precio de la piscina de Vega de Arriba para los clubes

La continuidad del equipo de natación del club Manuel Llaneza de Mieres pende de un hilo. La entidad cerrará las puertas de su piscina el próximo 31 de agosto, y de momento, aún no hay una decisión sobre la continuidad del equipo. El Ayuntamiento de Mieres quiso dejar ayer claro que los 12.000 euros que costaría que los chavales entrenaran en Vega de Arriba es una cantidad muy inferior a la establecida en una ordenanza que modificarán próximamente, que establecía un precio cuatro veces mayor, al tiempo que subrayó que todos los clubes de Mieres pagan por entrenar en sus instalaciones o se hacen cargo de su mantenimiento.

El alcalde en funciones, Manuel Ángel Álvarez, además, señaló que las subvenciones a entidades deportivas pueden ser el salvavidas al que agarrarse ya que según apuntó, el club Manuel Llaneza recibió, en la última convocatoria, más de 18.000 euros en ayudas en las dos líneas abiertas. Los responsables del proyecto para crear un equipo de natación en Mieres que acoja a los nadadores del Manuel Llaneza explicaban a LA NUEVA ESPAÑA que el proyecto se complicaba al tener que asumir, además de los 17.000 euros anuales de presupuesto que barajaban, otros 12.000 en concepto del uso de la piscina municipal de Vega de Arriba. "Eso dispara las cuotas previstas, y en unos días se tomará la decisión", decía José Manuel González, el entrenador que se encargaría de los chavales.

Sin embargo, el alcalde en funciones, Manuel Ángel Álvarez, expuso la visión del Ayuntamiento. "Desde el primer momento hemos mantenido varias reuniones con ellos para tratar de buscar un encaje para todos", explicaba el portavoz del gobierno municipal, que también dejaba claro que "lo que no podemos hacer es quitar cursillos nuestros ni dejar a los usuarios y socios sin calles para nadar". Partiendo de esa base, finalmente se buscó un encaje para el nuevo club: podrían usar la piscina dos horas y media diarias, una de ellas en tres calles y la otra hora y media en una, en unos horarios compatibles con el resto de actividades existentes.

En cuanto al coste de la instalaciones, Álvarez explicó que "la ordenanza municipal señala que para entidades deportivas, el alquiler de una calle durante una hora tiene un precio de 40 euros". Esa cantidad, dijo, "pensamos que era desorbitada e insostenible, y por tanto, el precio en el que se les dejaría sería de 10 euros, a través de una modificación de la ordenanza que nosotros vamos a llevar a cabo". Es supone una rebaja del 75 por ciento. Con esos precios, el coste anual sería de unos 12.300 euros, contando con 11 meses de entrenamientos.

Además, el alcalde en funciones explicó también la opción que dan las subvenciones al deporte base. "En la última convocatoria de ayudas, el club Manuel Llaneza recibió por su equipo de natación en torno a 18.000 euros, una cantidad que cubriría de sobra los costes de la piscina", dijo. Como ejemplo, señaló que clubes como el Caudal Deportivo o el Baloncesto Villa de Mieres, recibieron cantidades similares o inferiores, con canteras que superan ampliamente el centenar de deportistas. "Además, todos pagan por el uso de las instalaciones, o tienen convenios por el que se encargan de su mantenimiento y gestión", indicó el portavoz municipal. "Aunque para este nuevo club la cantidad de lo percibido por el Manuel Llaneza pudiera oscilar algo, creemos que no sería tanto como para no cubrir los gastos de la piscina", apuntó el regidor en funciones, que también reconoció que "quizá el primer año sea el más difícil para el club, porque hay que adelantar el dinero, pero nosotros no podemos hacer más ni gestionar el club".

Por último, el alcalde en funciones indicó que "además de todo esto, estamos teniendo un incremento en los socios y usuarios de Vega de Arriba con el cierre de la piscina de Manuel Llaneza, además de otras muchas consultas para apuntarse, por lo que tenemos que garantizar el espacio para esos vecinos de Mieres que quieren seguir haciendo deporte".