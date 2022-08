El verano ferroviario en el valle del Nalón: ni Tren de la Biosfera ni corte de la línea de Feve

El Tren de la Biosfera y la Mina no circuló este verano por el valle del Nalón. No fue programado debido al corte de circulación proyectado para la línea de Feve para acometer obras de renovación integral de la vía pero éste finalmente no se produjo en los dos meses en los que funcionan los convoyes turísticos. La interrupción de la circulación ferroviaria, que entre El Berrón y Laviana se extenderá durante seis meses y medio, se preveía inicialmente para principios del verano, posteriormente para el inicio de agosto pero será el 1 de septiembre cuando se lleve a cabo.

La intención del Principado era recuperar este verano las tres rutas turísticas en tren que funcionaron en 2019, según indicaron fuentes de la Viceconsejería de Turismo. Tras dos años de parón debido a la pandemia de coronavirus finalmente solo circularon los trenes de "La sidra y los dinosaurios" y de "Puertos y acantilados". El corte previsto por el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para la línea Gijón-Laviana hizo que se cayese de la programación de Renfe y del Principado. Cada una de las dos rutas contó con tres salidas (una de ellas pendiente, que se realizará el próximo sábado) con casi 100 plazas disponibles en cada jornada. El itinerario de "Puertos y acantilados" salía de Gijón y visitaba Cudillero, el Cabo Peñas y Candás. En el recorrido de "La sidra y los dinosaurios", con Oviedo como punto de partida de los trenes, se incluyó la visita a instalaciones relacionadas con la cultura sidrera en Villaviciosa y Nava, el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA), Colunga y el Mirador del Fitu. Los turistas que se subían al Tren de la Biosfera y la Mina visitaban cuatro de los cinco concejos de la comarca del Nalón (San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso). Solo Langreo quedaba fuera de las paradas tanto del tren como del autobús que se habilitaban para los viajeros. El convoy turístico comenzó a circular en el año 2007, pero se suspendió siete años después. En 2019 había sido recuperado pero desde entonces no ha recorrido la comarca de nuevo. Los cortes de línea de Feve afectan de manera total al tramo entre Laviana y El Berrón desde el 1 de septiembre hasta el 15 de marzo del próximo año. Desde la localidad sierense a Gijón, la afección es parcial, en horario nocturno (desde las 20 a las 8.30 horas), aunque se prolongará más, hasta el 15 de julio del próximo año. Los viajeros dispondrán de un servicio alternativo de autobuses que fue adjudicado por Renfe por 892.275 euros. El corte total entre Laviana y El Berrón provocó quejas en la comarca del Nalón. Diversos colectivos pidieron que se apliquen los mismos criterios que en el otro tramo, interrumpiendo la circulación solo por la noche. El gestor ferroviario justificó la medida por el terreno complejo geológicamente por el que discurre el trazado en el Valle. Además, el trazado es de vía única y los accesos son complicados, afirmó para justificar que era necesario cortar el tráfico ferroviario para ejecutar la obra.