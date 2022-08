El queso casín deja un gran sabor de boca

Lo dijo el pregonero, el productor de cine y documentales de naturaleza José María Morales: "El queso casín es un producto único con gran futuro". Y ese futuro, en opinión de los productores, está en saltar fronteras, tanto en la elaboración con el la venta. Les encantaría ver como se crean queserías fuera de Caso y como el producto conquista los paladares de todos los asturianos, del resto de España y más allá de nuestro país.

Ayer se dio un paso más, y muy grande, en esa dirección, en la de promocionar el producto. El XXXII Certamen del Quesu Casín fue un rotundo éxito de público, de ventas y de defensa de la tradición.

Los puestos de venta de los tres productores, La Quesería Redes (Campo de Caso), La Corte (Tanes) y Ca Llechi (Piloña), vendieron todo lo que habían llevado, alrededor de un millar de piezas. Cuando el jurado reveló que el mejor queso casín del año era el elaborado por Natalia Lobeto en la Quesería Redes, pasadas ya las dos de la tarde, no había forma de comprar un queso en Campo de Caso. Tal vez tuvo algo que ver el pregonero. El madrileño José María Morales se enamoró tanto del producto que lo compró por decenas "para llevarlo a los amigos de Madrid". El productor cinematográfico visitó los tres puestos y en todos se llevó una buena remesa. No fue el único, el público respondió a lo grande y como aseguraba Lobeto, "no hay nadie que venga al certamen y no compre un queso".

Los puestos abrieron a las diez y media de la mañana en la plaza del Ayuntamiento y una hora después ya era imposible aparcar en Campo de Caso. Los visitantes optaron por dejar sus vehículos a las afueras y darse un agradable paseo. Una tormenta mañanera había hecho a los casinos temerse lo peor, pero finalmente el sol acompañó durante la jornada.

El primer premio fue para Natalia Lobeto, que además es la presidenta de la Denominación de Origen Protegida del queso casín. Ayer estaba encantada, no solo por el galardón sino porque "el certamen nunca defrauda y se está vendiendo muy bien". Lobeto celebró que por fin se pudiese recuperar la cita, declarada de Interés Turístico Regional, después de sus suspensión los dos años anteriores a causa de la pandemia.

El certamen cambió este año de ubicación y las actividades, la venta de queso, el mercado tradicional, los puestos de comida y los juegos infantiles, se concentraron en la plaza del Ayuntamiento de Caso. "Me gusta mucho más este sitio", aseguró Fran Cueria, de la quesería La Corte, en Tanes, ganador del primer premio en anteriores ocasiones. El productor destacó la gran afluencia de público "porque aún hay mucha gente que no conoce este queso". Cueria invitó a los hosteleros a utilizar el queso casín en sus elaboraciones, "todo lo que se hace con Cabrales se puede hacer con casín".

Alberto Valiente es el único de los tres productores que no es del concejo de Caso. Su quesería, Ca Llechi, está en Piloña y cree que "debería haber más productores fuera de Caso, en Sobrescobio, por ejemplo, o en otros concejos de Asturias". En su opinión, "la producción está aumentando, crece la demanda y eso es un buen indicador para que el queso salga del concejo". "Hay capacidad para aumentar la oferta", aseguró, aunque también apuntó que "tiene que haber producción de la materia prima, la leche de vaca casina".

La presidenta de la D.O.P, también miró al futuro y pese a que "este verano fue un poco peor el ventas porque con el calor la gente no se anima a comprar este queso, el casín tiene cada vez más tirón".

En esa línea se manifestó también el Vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, presente en Campo de Caso, que aseguró que desde la administración "se está trabajando en que una vez creadas las estructuras de producción agroalimentaria hay que potenciar los canales de comercialización que en ocasiones son los que estrangulan el crecimiento del producto".

Natalia Lobeto no fue la única que recibió ayer un galardón. Tras el pregón de Morales y el anuncio de cual era el mejor queso del año, se entregaron las distinciones a los casinos del año. En esta ocasión de tres años, los dos de la pandemia y este 2020. Se distinguió a Juan Manuel Posada, que durante ocho años presidió el Centro Asturiano de Buenos Aires y con orígenes en Coballes, y a su sucesora el cargo, Pilar Simón, vecina de Orlé. Ninguno de los dos pudo estar ayer en Campo de Caso. Quien sí acudió fue el casín de este año, José Ramón González de Cangas, catedrático de la Universidad de Cantabria que aunque llegó a Caso con siete años y no es nacido en el concejo, parafraseó el dicho bilbaíno para asegurar que "los casinos nacemos donde nos da la gana". González de Cangas citó esos versos de Rilke en los que el poeta dice que "la verdadera patria del hombre es su infancia" para asegurar que "mi patria es Caso". "Siempre me gustó más el paisanaje que el paisaje y eso que Caso de paisaje está sobrado", confesó. El premio para la artesana del año fue para la quesera Armandina Prado.

En el concurso de cocina el premio entre los profesionales se lo llevó la tarta de queso casín elaborada por Laura Riestra, de La Marquesina del Alba, en Rioseco (Sobrescobio), y el premio particular fue para un milhojas de queso casín cocinado por Otilia Rodríguez, de Bezanes (Caso). Una jornada de fiesta que dejó un buen sabor de boca.