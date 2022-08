"No puedo vivir así, me da miedo"

A Susana Álvarez le da miedo meterse en la ducha todas las mañanas. Mira al techo y ve cómo la mancha de humedad y moho procedente del piso de arriba va avanzando. Ve las grietas y los cables de la luz colgando. Ha tenido que llamar a un electricista para que desconecte esos cables, la instalación es vieja y podría producirse un cortocircuito en cualquier momento. En el parte de trabajo del operario se lee: "Avería por humedad del piso de arriba, baja por el techo y las paredes".

Es lo mismo que le ha dicho el perito del seguro que ha acudido ya tres veces a su casa y que ayer la llamó para decirle que volverá el jueves. La humedad procede del piso superior pero según ella "los vecinos me han dicho que no es cosa de ellos y que no piensan hacer nada". Está en manos de un bufete de abogados que le pide que espere pero ella no aguanta más. "No puedo vivir así", dice, "me da miedo ducharme y que pase algo, que se caiga el techo". Además, explica, "esta es mi casa y no tengo otro sitio al que ir, llevo viviendo aquí con mi hija desde hace 24 años".

En esos 24 años en el piso, cerca del Polideportivo de Oñón, en Mieres, y no muy lejos de Requejo, Susana Álvarez ya tuvo varias filtraciones de agua del piso de arriba. La vivienda es de alquiler y hace años ya hubo filtraciones pero en aquel momento no hubo ningún problema, "hablé con los vecinos y lo arreglaron inmediatamente". Desde hace meses la cosa ha cambiado. Primero fueron unas manchas de humedad y desde junio la cosa ha ido a más, a mucho más. El techo del baño está completamente negro de la humedad y el moho que supuestamente sale de una fuga del baño del piso superior. El techo ya se está agrietando y presenta un aspecto que hace pensar que en cualquier momento podría venirse abajo. Pero la cosa no queda ahí, en las últimas semanas la humedad se ha ido extendiendo a otras habitaciones de la vivienda. "La humedad crece día a día", dice esta mierense que ha llegado a grabar vídeos de cómo cae agua del techo.

La gran mancha negruzca ha crecido y ha llegado al pasillo de la vivienda, desde ahí se ha extendido a una de las habitaciones principales. Era precisamente en la que dormía la propietaria que ha tenido que cambiar de sitio porque la humedad de la pared es cada vez mayor.

En cuanto vio la mancha de humedad, Susana Álvarez se puso en contacto con sus vecinos y con el seguro. La reparación parecía sencilla, entrar en el piso superior y localizar la fuga de agua. Pero no pudo ser. Según asegura esta vecina de Mieres, los vecinos no quieren saber nada del asunto, ya ni contestan a sus llamadas. En esta situación ella no puede hacer nada ya que no puede hacer la obra desde su casa ya que supondría acceder a la otra vivienda.

"El perito está asustado, dice que no entiende nada", explica la afectada que ha visto como el profesional enviado por su seguro ya ha visitado varias veces la vivienda para dejar constancia de la evolución de la avería. La compañía aseguradora ha puesto el asunto en manos de un bufete de abogados para intentar lograr solucionar la cuestión. Ahora, cada vez que Susana llama al seguro le dicen que está en manos de los abogados y que se ponga en contacto con ellos. Los tiempos en cuestiones legales son desgraciadamente más lentos que el avance de la mancha de humedad y por tanto el deterioro de la vivienda de esta vecina de Mieres.

Ella está desesperada, "ya no sé qué más hacer", asegura, e insiste en que no puede seguir viviendo en esas condiciones. Además de la insalubridad que supone la filtración de agua del baño del piso de arriba, Susana Álvarez está inquieta porque no encuentra solución, teme que la cosa vaya a peor, a mucho peor y se caiga el techo, no se siente segura en su propia casa y no sabe qué hacer. Ella busca soluciones pero por el momento todo está bloqueado y nadie le da esperanzas a corto plazo, que es lo que necesita.