Riosa solicita a Unipublic y al Principado el retorno de la Vuelta Ciclista a España al Angliru para 2023

Días después de que se iniciase la edición de 2022 de La Vuelta a España y de que esta ya haya pasado por Asturias, el concejo de Riosa ya piensa en la del próximo año. Y es que tras dos temporadas en blanco, espera que la organización de ronda española y el Gobierno del Principado de Asturias pongan de nuevo al alto del Angliru en el mapa del recorrido. "Es muy importante para nosotros, y hay que recordar que en 2020 tuvimos la pandemia y no pudo haber público en la subida", valoró la alcaldesa, Ana Díaz, que en los próximos días enviará sendas peticiones tanto a la administración regional como a la empresa Unipublic. Mientras tanto, algún personaje ilustre ajeno al ciclismo se ha pasado por las rampas del coloso riosano, que siempre ha sido un reto y un atractivo para los amantes del deporte.

El último en probarse en una de las subidas más duras del mundo ha sido Éder Sarabia, el actual técnico del Andorra CF., propiedad del jugador del F.C. Barcelona, Gerard Piqué. Aprovechando que el conjunto andorrano había jugado ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, y que a la semana siguiente iba rendir visita al Sporting en El Molinón, el técnico quiso subir la mítica cima riosana, aunque se quedó a mitad de puerto. El que fuera ayudante de Quique Setién en el Barcelona, contaba a través de sus redes sociales su experiencia en el Angliru: "El Angliru… casi. Hasta Viapará y vuelta. No había tiempo, ni desarrollo adecuado. Pero la emoción de hacer la primera parte de este puerto no me la quita nadie", relataba el entrenador.

El técnico vasco también quiso tener un guiño con la zona, con la que quedó encantado por su belleza: "Por cierto, de mayor quiero vivir en Busloñe, o cerca", agregaba en su publicación de las redes sociales, que acompañaba con cuatro fotografías de su intento de ascensión al Angliru.

El puerto riosano siempre ha sido un reto para los amantes del deporte, aunque el ciclismo no fuera su disciplina profesional ni la actividad física su principal ocupación. Entre esas personas se encuentra otro entrenador y exfutbolista: el seleccionador nacional Luis Enrique Martínez. El gijonés, un gran aficionado al deporte de las dos ruedas y un consumado deportista, subía el Angliru hace un lustro, poco después de dejar el banquillo del Barcelona. Lo hacía junto a unos amigos, dejando constancia de la hazaña también en sus redes sociales. Y es que "Lucho" y su pandilla no solo se enfrentaron al Angliru, sino también a otros puertos, como dejaba claro en su publicación: "La grupetta cumplió en el Angliru, previo paso por Vega Bobies y después el Cordal", apuntaba entonces.

No ha sido el único personaje conocido en sudar la gota gorda enfrentándose a Les Cabanes, la Cueña les Cabres o el Aviru. El cantante David Bisbal también se atrevía a desafiar los desniveles del Angliru. Lo hacía en 2020, después de terminar su gira de conciertos en Oviedo. Junto a un amigo, pedaleaba puerto arriba hasta llegar a la cima. "Esta es la sorpresa que mis amigos me tenían reservada para después de mi último concierto íntimo. Subir nada más y nada menos que el legendario Angliru, puerto que tiene algunas rampas de más del 23% he sufrido un montón, pero lo he disfrutado también muchísimo, sobre todo en la cumbre", aseguraba, también en redes sociales, el almeriense, quien, por cierto, llegó a correr en juveniles en el equipo Yoplait.

Pero más allá de famosos y de aficionados, que dan también una importante promoción y caché a la cima, lo que quieren en Riosa es que la Vuelta a España vuelva a subir a la cima. "Soy de la opinión de que el Angliru no se puede subir todos los años, pero es que en esta ocasión hubo un hecho excepcional, la pandemia, que nos impidió poder aprovechar el tirón del ciclismo y del turismo, que es de lo que viven muchas familias del concejo", aseguraba Ana Díaz, alcaldesa de Riosa, que aprovechaba para lamentar que "hay otras localidades a las que la carrera ha retornado después de la edición del covid, y por eso pedimos y lo haremos oficialmente que en 2023, venga de nuevo a Riosa".

La regidora entiende que la subida al Angliru, como lo es la del Mortirolo -con quien están hermanados- para el Giro de Italia o Alpe D’Huez, en el Tour de Francia, son grandes atractivos para los aficionados al ciclismo, "sabedores de que estamos hablando de los puertos más duros del mundo, y en Riosa tenemos la suerte de contar con uno de ellos".