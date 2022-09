Lágrimas y emoción el último día de la piscina mierense: El Manuel Llaneza vuelve salada el agua

Último día de actividad en la piscina Manuel Llaneza de Mieres, y nunca el agua había estado tan salada. Y es que muchos de los nadadores y usuarios, de los entrenadores, de los socios, que desde su apertura en los años 50 y su reapertura en 1988, no pudieron contener las lágrimas al saber que ayer iba a ser la jornada final de la entidad. Los ojos rojos –y no por el cloro– de un hombretón de fuerte apariencia y carácter como José Luis Vitos, uno de los personajes más ilustres del centro, y que lleva más de 30 años enseñando a niños a nadar y entrenando a campeones, eran el fiel reflejo de una jornada cargada de emotividad, tristeza y rabia. Hoy, Mieres pierde una referencia. Hoy, la piscina y los gimnasios del equipamiento de la calle Escuela de Capataces amanecerán cerrados. Hoy, el agua estará huérfana. El cierre es ya una realidad.

Precisamente Vitos, que entre sus nadadores y exnadadores fue lanzado a la piscina, reconocía que "tenemos un sentimiento de tristeza por acabar hoy, pero también de alegría porque muchos nadadores han querido estar en esta despedida". De hecho, algo más de medio centenar participaron en un último entrenamiento simbólico. José Luis Vitos, como le ocurriera a su padre, José Vitos Natal, en 1968, vivió su último entreno en la piscina mierense.

Emocionado también estaba ayer José Manuel González, el entrenador que intenta fundar un nuevo club en Vega de Arriba y que apenas podía contener las lágrimas. "Estamos peleando por tener un nuevo equipo, pero que cierre esta piscina es una pena", afirmaba mientras se la hacía un nudo en la garganta, tras 32 años en el agua. "Casi no me creo que sea el último día", afirmaba.

Abel García Anido, único campeón de España absoluto que salió del club Manuel Llaneza fue uno de los que quiso estar en esta despedida, en la que se escucharon gritos de "Llaneza, Llaneza", entre otros cánticos. "Esta era la única que había en Mieres, y sin ella no habría habido carrera", explicaba el nadador, que ya se ha retirado, y que aún ostenta varios récords en el cuadro de honor de la entidad. Él, junto a Aroa Silva y Enrique Gutiérrez, han sido los deportistas internacionales del club. "Empecé con cinco años y tengo muchos recueros y vivencias, no me podría quedar con uno, pero es el sitio donde me formé como nadador y como persona", indicaba García Anido.

Una de las trabajadoras que ayer tampoco pudo contener las lágrimas era Ayesha Matilla. Con su hijo en brazos, indicaba que "para mí esto era más que un trabajo, era mi vida, porque llevo aquí 17 años". Recordaba con emoción el último trayecto que hacía ayer hasta la piscina desde su casa. Y el futuro, incierto: "Ahora tendremos que ir al paro y a buscar algo para volver a trabajar".

Pedro Mones, también trabajador del Manuel Llaneza, aunque en este caso coordinado el resto de actividades deportivas, y que lleva más de 30 años en el club, mostraba también el agradecimiento " a todos los socios que nos apoyaron haciendo actividades hasta el último día".

Uno de ellos era Eloy Llorente, que preparaba por última vez las pesas del gimnasio de musculación. "Llevo viniendo más de 30 años, y ahora no me queda otra que cambiar", señala este usuario, que lamenta que "vamos a perder un referente en Mieres". En su caso, será el gimnasio de Oñón el que utilice. Aunque otros preferirán Vega de Arriba o incluso el campus. Eso, si no marchan fuera del concejo.

Tras una intensa tarde, al que le tocó cerrar fue al director del club, Fernando Gómez Jano. "Es un día triste, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero no hay solución", afirmaba, también con ojos vidriosos. Ayer, apagaba las luces. Cerraba la verja por última vez. La piscina Manuel Llaneza, por segunda vez en su historia, echaba el cierre.