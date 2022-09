Nikki Hill lleva mañana a Mieres todo el poder del soul el rock y el R&B

Mieres vuelve a apostar por artistas internacionales y en esta ocasión los que gusten de la buena música podrán disfrutar de una de esas joyas que de vez en cuando se dejan caer por Asturias. La norteamericana Nikki Hill estará mañana domingo (19.30 horas. 20 euros) en Mieres Centro Cultural.

Procedente de Durham, Carolina del Norte, Nikki Hill creció cantando en el coro de la iglesia y ahora es "como Tina Turner al frente de AC/DC". Así la ha definido la revista Rolling Stone y así suena esta mujer que desde muy joven se adentró en las salas de conciertos. Eso y su paso por la iglesia han marcado su temperamento, que es mucho. De esta forma supo combinar el R&B, soul y el góspel, música con la que fue criada en casa, con el blues, el garaje y el rock and roll. De ahí nacieron unos tonos vocales conmovedores, sensuales y audaces con poderosos riff cromados y con cierta arrogancia, que no sobra con la actitud más clásica del rock.

En sus conciertos está toda esa tradición, desde el soul al rock de garito lleno de humo pasando por los cánones de la música americana. Hill recurre a las influencias vintage femeninas del rhytm and blues como LaVern Baker, Etta James y Ruth Brown, y a algunos de sus cantantes favoritos como Otis Redding y Solomon Burke, sin olvidar a Little Richard, de quien ha aprendido la fiereza del rock and roll. Súmese todo eso para un domingo por la tarde y se encontrará en Mieres un concierto para el que ya quedan pocas entradas, una sesión de música en directo para decantar durante semanas.