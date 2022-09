Las Cuencas, escuela de cine: directores asturianos formarán en Mieres y Morcín a jóvenes promesas del séptimo arte

Lanzar un proyecto audiovisual no es tarea sencilla. Lo sabe muy bien el cineasta asturiano Marcos Merino. Por este motivo ideó el programa de mentorización FilmLab LaC6, que tiene como objetivo impulsar y apoyar a jóvenes cineastas para el desarrollo de este tipo de proyectos ofreciéndoles tiempo, espacio, contexto y acompañamiento profesional en la fase inicial de sus películas. La iniciativa se desarrollará en las comarcas mineras. Y Merino no está solo. Cuenta con el impulso de la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco) a través del HUB de emprendimiento e Innovación LaCS, que dentro del área audiovisual ha colaborado con entidades como RTVE y Sony PlayStation.

Este programa, cuyo plazo de inscripción ya está abierto y se mantendrá hasta el día 21 de septiembre, seleccionará tres proyectos de largometraje y otros tantos de cortometraje con los que se trabajará en las fases de guion, dirección, postproducción, financiación, distribución, marketing y difusión. En total, se impartirán 45 jornadas de mentorización individuales, ocho sesiones "one to one" y 18 talleres grupales que sumarán más de 400 horas lectivas. El programa concluirá con un encuentro ante empresas productoras, distribuidoras, plataformas online y otros agentes interesados en la financiación de proyectos audiovisuales.

Junto a Marcos Merino, el programa contará con otros dos mentores. Por un lado estará Ángeles Huerta, que acaba de terminar la postproducción de su segundo largometraje "O corpo aberto". También participará Álvaro Gago, que con su cortometraje "Matria" fue premiado en más de setenta festivales, entre ellos, el gran premio del jurado en Sundance. En cuanto a Merino, entre otros trabajos, ha dirigido los largometrajes "ReMine, el último movimiento obrero" e "In Memoriam, la derrota conviene olvidarla". Como apuntó este cineasta, "entre los tres nos complementamos y cada uno nos encargaremos de mentorizar dos proyectos". Además, no estarán solos, ya que durante el programa también contarán con la participación de una veintena de profesionales cuyos trabajos fílmicos han sido reconocidos nacional e internacionalmente en diferentes áreas del desarrollo de una producción cinematográfica como es la dirección, el guion, la producción, el montaje, el sonido, VFX, la animación, la difusión y la distribución.

El programa está dirigido a directores y productores emergentes que sean menores de 35 años y hayan nacido o residan en Asturias. Su proyecto puede ser de cualquier género, forma y lenguaje narrativo. Para ser admitidos, tendrán que presentar un documento de un máximo diez páginas donde expongan su currículum y una breve explicación de sus motivaciones. Si son admitidos, comenzarán su formación el próximo 17 de octubre.

Se llevará a cabo en dos sedes distintas. Por un lado, el centro de empresas de Mieres y, por el otro, el centro de formación profesional audiovisual de Argame (Morcín). El director general de Sodeco, Francisco Fernández Viesca, destacó la "singularidad" del proyecto que impulsan, en el que "buscamos que los cineastas no necesiten irse de Asturias para desarrollar sus iniciativas, sino que tengan el apoyo suficiente para poder llevarlas a cabo". Algo que destacó también Marcos Merino, señalando que "normalmente todo se hace en Madrid y Barcelona, pero nosotros consideramos que también aquí se pueden hacer cosas, y vincularlas además al territorio".

El proyecto cuenta con el apoyo de los fondos Next Generation y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a través de las ayudas para laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales. La participación es gratuita, aunque cuenta con una fianza de 200 euros vinculada al cumplimiento de las obligaciones del programa, con lo que se busca lograr el compromiso por parte de los participantes.