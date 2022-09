Carmen Arbesú llega a sus cuartas fiestas de El Carbayu como alcaldesa, aunque durante su mandato solo en 2019 pudieron desarrollarse con el programa completo. Después, en 2020 y 2021, se interpuso la pandemia. Las celebraciones vuelven a la normalidad este año con un programa de dos días y sirven para subrayar el cierre de un ciclo, marcado por la enfermedad, que afectó a la manera habitual de trabajar en el Ayuntamiento.

–¿Se acabó la resaca de la pandemia?

–El Ayuntamiento, como todas las administraciones, tuvo que reorientar sin previo aviso sus energías hacia tareas y objetivos que no se esperaba. Eso obligó a introducir grandes cambios sobre la marcha en el presupuesto de 2020 y a elaborar para 2021 un presupuesto de pandemia. En 2022 ya nos hemos encontrado con algo más de libertad para intentar poner en práctica nuestro programa.

–¿Hasta qué punto ha condicionado la gestión?

–Pues en una medida enorme. Fíjese en que la pandemia comenzó cuando la legislatura iba cogiendo velocidad de crucero, unos nueve meses después de que el equipo de gobierno tomara posesión de sus cargos, cuando ya había terminado la época de transición y desembarco. Pero, de todas maneras, creo que tenemos motivos para estar satisfechos de cómo se ha desarrollado todo. Hemos conseguido aprobar tres presupuestos, los correspondientes a cada año del mandato, y la distribución de dos remanentes. Es un gran logro. Hubo capacidad de trabajo, de conseguir los apoyos necesarios y de poner en marcha nuestra visión para Langreo.

–¿En qué lo van a notar los vecinos?

–Hay logros concretos que se harán palpables muy pronto. En plena pandemia, y la segunda vez por la vía de urgencia, logramos licitar el proyecto de los accesos al nuevo recinto ferial de los Talleres del Conde. Una de las empresas que formaban la primera UTE adjudicataria entró en proceso de liquidación y hubo que resolver el contrato, pero todo el Ayuntamiento se esforzó y consiguió volver a poner en marcha el proyecto. Unido a la descontaminación de los terrenos y a la rehabilitación de las naves, permitirá a Langreo tener el recinto ferial y comercial que tanto echa de menos. Y los plazos no son eternos. Hablamos de una finalización a un año vista. Quizá algo más, porque está pendiente una revisión de los plazos, pero no mucho más. Y no hay que olvidar que hemos hecho un plan de empleo cada año, con sus efectos beneficiosos tanto para las personas que salen del paro, que en total han sido más de 100 hasta ahora, como para el concejo en su conjunto, que se beneficia de los proyectos que se acometen con esa mano de obra.

–¿El futuro empieza donde lo dejamos en marzo de 2020?

–Algunos cambios van a perdurar en el tiempo. La pandemia destapó el potencial turístico de Langreo y creo que ese es un aspecto positivo que debemos intentar mantener. El Ecomuseo es una instalación atractiva y con gancho y ahora licitaremos la gestión conjunta con el MUSI, que hemos restaurado, para que los dos espacios se complementen y se potencien uno a otro. Y haber conseguido la declaración de interés turístico regional para la fiesta de la fabada en La Felguera demuestra que estamos trabajando bien en el campo de nuestra oferta gastronómica, que es tan rica como pudo verse el mes pasado en el pabellón de Langreo en la Feria de Muestras.

–Para lo que sirvió la pandemia fue para que el Ministerio de Hacienda pusiera fin a la austeridad y permitiera financiar obras con cargo a los remanentes municipales. ¿Qué ha aportado esa inyección de fondos?

–La liberación de los remanentes fue fundamental para estar en posición de hacer frente a inversiones muy necesarias desde hace años. Hemos destinado ese dinero, que representa el ahorro colectivo de los langreanos y la suma de las partidas que quedaron sin ejecutar en los presupuestos del pasado, a obras que dan un vuelco al concejo y potencian sus aspectos positivos, que ofrecen nuevas instalaciones o un urbanismo moderno y, en definitiva, que ayudan a mejorar la calidad de vida todos y todas.

–¿Cuál será el impacto combinado de esas inversiones de los remanentes más el nuevo plan de movilidad?

–Hacer un concejo atractivo implica saber combinar la gestión cotidiana con la ejecución de proyectos singulares que añadan al concejo valores que no tenía. En lo primero, en lo cotidiano, tenemos proyectos en cartera para mejorar la limpieza o el estado de los cementerios, que son dos quejas recurrentes de los vecinos, y en lo segundo, en las actuaciones singulares, caben todo tipo de proyectos que mejoran Langreo y le dotan de prestaciones, instalaciones o servicios nuevos. Para la limpieza estamos preparando un plan de choque con un contrato que saldrá a licitación en breve. Uno de los planes de empleo a los que me refería antes se centró en hacer obras en los cementerios, que eran muy necesarias después de una legislatura de abandono. Y, en lo singular, vamos a tener muy pronto el centro de tecnificación deportiva que se construirá en el polideportivo municipal de Riaño, que será un local sin parangón en Asturias, con sus pistas cubiertas para el tenis. O la lavandería hospitalaria que tiene pendiente de centralizar el Gobierno autonómico. Defendemos su instalación en Sama.

–¿Cómo ha sido la relación con el Principado a la hora de captar inversiones regionales?

–Fructífera, sin duda. Están en marcha en Sama las obras del nuevo Palacio de Justicia, un proyecto largamente demandado que dará servicio a todas las profesiones jurídicas y a la ciudadanía al mismo tiempo que revitaliza urbanísticamente una zona que se había degradado. Por cierto, que en esa entrada al distrito de Sama, se está levantando ya, por iniciativa privada pero con un importante papel municipal en la consecución de una ayuda estatal del Instituto de Transición Justa, un geriátrico que va a crear al menos 130 empleos. Y, volviendo al Principado, hay que destacar que vamos a tener en Valnalón un centro de orientación al emprendimiento y la innovación, que ocupará la nave que conocemos como Antiguo Control Térmico, donde también estuvieron las oficinas de Metalsa, y va a ser una referencia y a aumentar aún más la importancia y la proyección regional del propio Valnalón.

–Al hilo de Metalsa, ¿qué pasará con las grandes bolsas de terrenos desindustrializados que siguen sin desarrollar?

–Esas son otras grandes transformaciones pendientes, pero sobre las que el Ayuntamiento ya no puede ejercer el control ni erigirse en protagonista, porque están en manos privadas.

–El Ayuntamiento, sin embargo, no consideró satisfactorio el primer proyecto promovido por Iberdrola para conseguir un parque fluvial en Lada.

–Ojalá en el futuro podamos poner a disposición de toda la ciudadanía, para su disfrute, esos terrenos y otras parcelas situadas en las orillas del Nalón. Si nos paramos a pensarlo, es asombroso que Langreo viva sin hacer mucho caso ni sacar mucho partido a un río importante que es su espina dorsal y atraviesa y vertebra todo su territorio. Pero, en el caso de este proyecto concreto, había muchas dudas entre los técnicos municipales acerca de su financiación y su sostenibilidad. La idea surgió a última hora y no tenía tiempo para alcanzar la madurez antes del cierre del plazo para la solicitud de subvenciones.

–¿Se van a perder esos fondos por no haber previsto cómo invertirlos?

–Al contrario, el Ayuntamiento está sumamente interesado en conseguir fondos de cualquier administración –la autonómica, la estatal o la europea– que le permitan financiar proyectos modernos y transformadores. De hecho, el Ayuntamiento, con su propio personal y sus propios medios, ha elaborado y presentado otras tres propuestas que caben en la categoría singular que antes comentábamos. Son un planta de reciclaje de residuos orgánicos para elaborar compost en el polígono de La Moral, la recuperación del antiguo matadero mancomunado de Frieres como sede de industrias agroalimentarias y la habilitación de una senda verde. Esos tres objetivos resumen en pocos trazos lo que debemos buscar como el futuro de Langreo en una economía descarbonizada. Buscamos sostenibilidad. Y buscamos aprovechar como recurso turístico los paisajes de nuestro concejo. Otro proyecto en marcha permitirá explorar en realidad aumentada más de una docena de espacios verdes y tesoros de nuestro patrimonio.

–¿Qué futuro tienen los barrios más cercanos, y por lo tanto más afectados por las molestias de las obras, a los terrenos liberados por el soterramiento?

–El soterramiento, por mucho que algunas personas aún le den vueltas, está en marcha. Tiene garantizada la financiación y unos proyectos que se van a ejecutar. No hay vuelta atrás y de esta va a salir adelante. Y no le quepan dudas de que los barrios de El Puente y Urquijo no van a ser los paganos. En Urquijo ya nos estamos moviendo para conseguir financiación europea para una reforma integral como la que se hizo con éxito en el barrio de San José en Lada. Y, por supuesto, El Puente tendrá su PERI y la mejora que los vecinos reclaman.