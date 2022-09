Langreo celebró el día de su patrona: a la salud de la Virgen del Carbayu

A lo grande. Así volvió ayer la celebración del día de la patrona de Langreo, la Virgen del Carbayu tras dos años en los que la pandemia del coronavirus afectó de forma severa a este tipo de celebraciones. Y como reconocimiento a todos aquellos que estuvieron ayudando a los enfermos, los sanitarios fueron los principales protagonistas de la jornada, teniendo el orgullo de portar la imagen de la patrona, arropados por cientos de langreanos.

Tras una primera jornada festiva en la que, como confirmó Julio González, presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu, "estuvo a reventar", para el día de la fiesta mayor de Langreo no se esperaba menos. La jornada comenzó con la bendición de ramu en la que participó el "Grupo Reija". El ramu, al igual que la imagen de la patrona, fue trasladado al escenario principal. Desde allí tuvo lugar el pregón festivo, que ofreció Marta Pérez, directora de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, entidad que fue premiado en 2019 como "Langreano de Honor". Minutos antes, Pérez señalaba que en su pregón "va a haber emoción" y no mintió. Comenzó su discurso señalando que "Valnalón es un sueño convertido en realidad" y destacó que "ha sido un camino que no fue nada fácil, un camino de recordar, en el que hemos perdido a personas muy queridas". En ese momento, la emoción se apoderó de la directora de Valnalón, que subrayó el "orgullo que supone para nosotros ver a la Virgen del Carbayu apoyada por los sanitarios".

También mostró su agradecimiento por el reconocimiento en el año 2019 como "Langreano de honor", hecho por el que ayer ejerció como pregonera, cumpliendo con la tradición del día de Langreo. "Nos gusta pensar que nos reconocen por el compromiso que tenemos en la tierra, y más cuando eso ocurre en tu pueblo, estamos muy agradecidos tanto al Ayuntamiento de Langreo como a la sociedad El Carbayu por este honor", destacó.

Tras las palabras de la pregonera, se procedió al nombramiento de "Langreana de honor" de este año a la directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, quien agradeció este premio y el compromiso que supone, ya que tendrá que volver al entorno de El Carbayu el próximo año para ofrecer el pregón festivo.

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, tampoco quiso perderse esta fiesta. Todo un acontecimiento en el que la regidora aprovechó para contar a sus vecinos algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo «para el disfrute de toda la ciudadanía». Así, apuntó que «estamos trabajando en las primeras fases de la elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible que, precisamente, incide en el objetivo de recuperar las calles para las personas, hacerlas más amables y cómodas». El compromiso es «transformar nuestro concejo y hacer de él un lugar donde vivir sea cada vez más agradable», como el soterramiento de las líneas de Feve, «que sé que es un tema polémico y que hiere sensibilidades porque ha tardado tanto en salir adelante que ya no produce alegría, pero no tardará en revolucionar el aspecto de todo el centro urbano del concejo».

Tampoco se olvidó de cómo lucirá el acceso al distrito langreano de Sama tras la construcción del Palacio de Justicia, la apertura del nuevo geriátrico y se completen los derribos de inmuebles vacíos en la zona, «que recuperará otro aspecto bien distinto». Destacó que, al igual que el soterramiento, «esta operación es un ejemplo de cooperación entre las administraciones». Entre las iniciativas destacadas por Arbesú también se incluyó el recinto ferial de Talleres del Conde, el centro de orientación, emprendimiento e innovación de Valnalón, y el centro de tecnificación deportiva dedicado al tenis de Riaño. Sobre este último proyecto, la alcaldesa destacó que «será único en Asturias por sus pistas cubiertas y públicas para la práctica de este deporte».

Y tras la regidora tomó la palabra el presidente de El Carbayu que se dirigió a los sanitarios porteadores de la Virgen como «nuestras particulares ángeles de la guarda». González, que dio cuenta de la dificultad para hacer una renovación en la sociedad de festejos, señaló que el objetivo que se habían marcado este año era «afianzar el proyecto de plantación de castaños, cuya segunda fase ya es encuentra en marcha». Actualmente, en la finca de más de 15.000 metros cuadrados donde se desarrolla la iniciativa, hay plantados 211 ejemplares. Estos árboles están disponibles para ser apadrinados por todos aquellos que lo deseen, como señaló ayer el presidente de El Carbayu.

Actos religiosos

Tras los discursos llegaron los actos religiosos. Primero con una misa al aire libre que fue cantada por «Schola Cantorum Virgen del Carbayu», y después con la tradicional procesión de la Virgen del Carbayu, aupada por los sanitarios. Junto a ellos también estuvieron la Banda de Música de Langreo, la Banda de Gaitas de Langreo y el «Grupo Reija». Finalmtente, tuvo lugar la tradicional puya’l ramu, que dio paso a la comida campestre que estaba «al completo», explicó Julio González.

Las fiestas continuaron por la tarde con diversas actuaciones musicales y de folclore. Así, los presentes pudieron disfrutar del baile del «Grupo Reija» y de las canciones de Mina Longo. Otros que tampoco faltaron a su cita en el entorno de El Carbayu fueron los miembros de «FL Covers».

El broche a las celebraciones de El Carbayu fue, como no podía ser de otra manera, con verbena. Primero con el «DJ Andrés» y, más tarde, con el grupo «Tekila». Una verbena musical que se alargó hasta la madrugada y que fue el colofón perfecto para estas fiestas que, ya sin restricciones, mostraron gozar de buena salud.