El campus de Mieres inicia el curso con un centenar de alumnos de nuevo ingreso

A la espera de cerrar definitivamente el periodo de matriculación, la Escuela Politécnica de Mieres inició ayer el nuevo curso académico con un poco más de un centenar de alumnos de nuevo ingreso. Así lo confirmó el director del centro, Ángel Martín, quien señaló que los datos "son muy similares a los obtenidos el año pasado". Eso no quiere decir que se contenten con estas cifras, ya que su objetivo a corto plazo es "mejorar" la difusión de las carreras que se imparten en el campus de Mieres, y hacerlo desde ya.

Aunque las clases comienzan el próximo lunes, ayer tuvo lugar la jornada de acogida de los nuevos alumnos, a la que asistieron una treintena de ellos. Todos fueron recibidos en la sala de grados por el director de la escuela, así como por el resto del equipo directivo. Así, se juntaron alumnos de primer curso de los grados de Minas, Forestales, Civil, Geomática y el doble grado de Minas y Civil. A estos alumnos hay que sumar los que cursan los másteres de Caminos y Geotecnología, así como los del programa de doctorado en Ingeniería de los Recursos Naturales (Direma) y el Programa de Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO). En tre los alumnos ayer presentes había mucha ilusión, como la que tenía la ovetense María Arango, matriculada en el doble grado, quien decidió inscribirse en Mieres porque "memorizar no se me da del todo bien y pensé que en una ingeniería se le iba a dar más importancia a la lógica". Su compañera Daniela Medina, de Siero, también optó por el doble grado "porque me gustó mucho tanto el plan de estudios como la carrera". Y la leonesa Paula Casado se inscribió en Ingeniería Forestal "porque me gusta el monte, pero también tuvo mucho que ver que mi padre sea agente medioambiental en León, me ha dicho que el trabajo está muy bien y hay mucha oferta laboral".

En la bienvenida, Ángel Martín quiso hacer una reflexión con los nuevos alumnos señalando que "vais a compartir un momento muy importante en vuestras vidas" y les contó una anécdota sobre el apego al centro universitario en el que se estudia: "Una vez estuve con el director de una central térmica y cuando descubrimos que habíamos estudiado en el mismo sitio, la relación entre ambos fue mucho mejor". El director de la Politécnica de Mieres también animó a los alumnos a que se relacionen entre ellos con el objetivo de hacer campus y les anunció que, para favorecer aún más esa relación, el año que viene se organizaría una espicha de primavera en la escuela.

No obvió Martín las "ventajas" que tienen los estudiantes del campus de Mieres, "con unos estudios modernos y adaptados para unas profesiones que tienen alta demanda laboral, además, las clases no están masificadas". También les explicó que el centro ha sido uno de los primeros en adherirse a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, también se enumeraron las instalaciones que tiene el campus, como el equipamiento deportivo y varias novedades, como la instalación de taquillas para el uso de los alumnos, o un punto de intercambio de libros. Iniciativas que, como explicó la secretaria académica, Pilar Castro, "han surgido de los propios alumnos, ya que disponen a través de la web de la escuela de un formulario para hacer propuestas con el objetivo de mejorar". Otra de las novedades del curso es la llegada de una nueva subdirectora de Relaciones Externas, Candela Cuesta Moliner, en sustitución de Efrén García, que tuvo que dejar la subdirección por motivos laborales que le impedían dedicarse a su cargo en la escuela como le hubiera gustado, tal y como explicó Ángel Martín. Cuesta Moliner es doctora en Biología y está relacionada con el área de Forestales. Además, ha realizado varias estancias internacionales que apoyan su puesto como responsable de Relaciones Externas.

Minas

Este será el último curso de la Escuela Politécnica de Mieres tal y como se conoce tras aprobarse hace unos días en el Consejo Social de la Universidad de Oviedo la supresión de la Escuela de Minas de Oviedo y los planes de estudios de los títulos que se imparten allí para trasladarlos al campus de Mieres. Algo que ocurrirá en el próximo curso académico 2023-2024. De hecho, en la reunión del consejo social también se aludió al cambio de nombre de las instalaciones universitarias mierenses "para que refleje la identidad del centro resultante de la fusión".

Esto supondría que Mieres contará el curso que viene con el máster de Minas y el grado de Minas sin atribuciones profesionales que se imparten ahora mismo en Oviedo. En cuanto al cambio de denominación, está por ver en qué queda porque el centro mierense ya tiene un nombre que representa a las diferentes ingenierías que se estudian y no a una sola como era el caso de Oviedo. Y es que al denominarse Escuela Politécnica, como le ocurre también al centro de Gijón, no parece tener sentido volver a cambiarle el nombre. Eso sí, todavía habrá que esperar para ver si finalmente se decide hacer un cambio de denominación o se quedan con el actual.

La supresión de la Escuela de Minas de Oviedo tiene el objetivo, tal y como había explicado el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, de ganar espacios en las instalaciones de la calle Independencia para acoger en mejores condiciones a los estudiantes de Ciencias y Matemática, aunque no ha estado exento de polémica.