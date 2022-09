"Con la llegada de Minas habrá que ajustar los espacios, pero no habrá problema"

El director de la Escuela Politécnica de Mieres, Ángel Martín, afronta su primer inicio del curso académico tras las últimas elecciones en el centro, con el objetivo de mejorar la difusión de los estudios que se imparten y adaptar el centro a la llegada de las titulaciones de Minas, que se imparten en Oviedo.

–¿Cómo afronta el inicio del curso académico?

–Con mucha ilusión, ganas y orgullosos de comenzar. Este va a ser nuestro primer curso completo, lo que nos permite tener una visión más amplia y así, a partir de octubre pretendemos acudir a los institutos y fomentar los estudios que tenemos aquí en Mieres, una labor bastante importante para nosotros. También queremos estar con los empresarios de la construcción y presentarles el máster de Caminos, para que se nos vaya viendo en el tejido industrial de Asturias. Y además, estamos muy orgullosos porque vemos que nuestros alumnos encuentran trabajo. En julio me pidieron desde algunas empresas ingenieros y me encontré con que no teníamos a quién enviarles porque todos tenían empleo.

–¿Qué otras propuestas tienen en mente?

–Tenemos muchas, queremos formar una sociedad de partners (colaboradores, socios), donde se propongan trabajos fin de grado y de máster relacionados con las actividades de las propias empresas y que podamos organizar un día una especie de competición y dar premios a los mejores proyectos. También de reforzar la relación con otras empresas de ingeniería y actividades de coordinación de estudios. De hecho ya hablé con la Escuela de Agrónomos de Madrid para este tema, las relaciones son muy estrechas y queremos extendernos en nuestra actividad tanto académica como docente e investigadora.

–Comienzan el curso con una nueva subdirectora.

–Sí, Candela Cuesta, su antecesor Efrén García hizo un trabajo magnífico, pero llegó un momento en su vida profesional que tenía muchos proyectos y no se le hacía compatible seguir en la subdirección. Candela Cuesta viene de Biología, da clases en Forestales y tiene una visión muy clara de las relaciones externas que queremos dar a la sociedad asturiana. Estuvo en Holanda diez años con un proyecto de investigación, con lo que tiene experiencia internacional, y también tiene iniciativa, es emprendedora y segura que va a complementar muy bien al equipo.

–¿Qué tal han ido los datos de matriculación este año?

–No está cerrado aún, pero estamos en torno a los 104 alumnos nuevos, es muy similar a los datos del año pasado. Geomática estamos similares al curso anterior, con poquitos alumnos, pero nuestro objetivo es que al cabo de dos años se pueda duplicar la matrícula, creemos que es una profesión demandada por la sociedad pero a la gente no le llega, no sabe lo que es, y si no lo saben, no se van a matricular. Ahí tenemos que hacer una labor de divulgación importante.

–¿Cómo llevan la iniciativa del partner de empresas? ¿Cuántas se han sumado al proyecto?

–Ya tenemos confirmadas una decena de empresas, desde Excade a TSK o Pavimentos… hay un montón de empresas que están interesadas en ser partners para tener una vinculación mucho más estrecha con la Universidad. También queremos fomentar entre los profesores que, de vez en cuando, pueda venir alguien de una empresa que ofrezca una charla en las mismas horas de clase.

–¿Cómo pretenden fomentar la investigación?

–Aquí tenemos el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) con su programa de doctorado, que es fundamental para una escuela como la nuestra. También está el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), que están haciendo muchas cosas. Y está previsto el Instituto de Materias Primas, que esperamos que se ponga en funcionamiento durante este mes. También está pendiente el tema de patrimonio, que me afecta directamente porque estoy en la asociación para el estudio de la arqueología industrial y el patrimonio cultural y natural, Incuna, y nos gustaría incluso que se crease una cátedra Incuna en Mieres.

–Hace unos días el Consejo Social de la Universidad aprobó el traslado de los estudios de Minas de Oviedo para el curso que viene, ¿cómo se preparan para ello?

–Nosotros en principio, lo que sí tenemos claro es que va a haber que reajustar los espacios y requiere ver un poco cómo hacerlo; en cuanto a los profesores, me parece que en Oviedo sólo hay ocho profesores que no tienen despacho aquí, y en ese sentido no creo que haya problema.

–¿También se trasladarán los departamentos que están ahora en Minas de Oviedo?

–Eso ya depende de los propios departamentos, será el consejo de gobierno de ellos quien decida dónde ubicarse. Nosotros, en principio, solo tenemos los estudios que se imparten en Oviedo, y eso sí, hemos sugerido que al llegar estos estudios, se podría complementar nuestro equipo directivo con una subdirección más, y nos gustaría que, en lugar de empezar el curso que viene, pudiese comenzar ya en enero del año que viene porque es cuando empezamos a organizar los planes docentes.

–En el Consejo Social también se aludió a un posible cambio de denominación de la escuela de Mieres "para que refleje la identidad del centro resultante de la fusión".

–Nosotros ya somos Escuela Politécnica de Mieres, yo no veo el que se cambie el nombre, porque no somos solo Minas, también Civil, Forestales y Geomática, tenemos Caminos y Geotecnología. Mira en Gijón, que es Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, y cuando se absorbió Telecomunicaciones no se cambió el nombre, así que no entiendo que quieran cambiarlo porque en la politécnica cabe todo. No vemos las ventajas de un cambio de nombre.