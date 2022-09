El alcalde de Caso insta a agilizar "por decencia política" la obra para navegar en Tanes

El alcalde de Caso, el socialista Miguel Fernández, aseguró ayer que los vecinos del concejo están "hartos de esperar" para que la navegabilidad en el embalse de Tanes sea una realidad. "Esto es una agonía. Llevamos cinco años esperando. Debe hacerse de una vez, aunque solo sea por decencia política".

En su visita a Caso del pasado 27 de agosto, con motivo del XXXII Certamen del Quesu Casín, el vicepresidente del Principado y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, aseguró que "tenemos todo más o menos enfocado y resuelto para que el septiembre se empiece a ejecutar la obra para que el pantano de Tanes sea navegable", en alusión a la ejecución de los embarcaderos. Cofiño achacó los últimos retrasos a "problemas técnicos" y al "nivel del agua".

El regidor casín no las tiene todas consigo y pide el cumplimiento de esos plazos. "Ha pasado ya medio mes de septiembre y al menos yo no tengo noticias de que se haya puesto en marcha la obra. Pero en todo esto son otros los que marcan los plazos, no el Ayuntamiento", precisó.

La navegabilidad en el pantano de Tanes no acaba de arrancar, a pesar de que fue acordada hace un lustro. Fue en febrero de 2017 cuando –tras años de peticiones y luchas por parte de los ayuntamientos de Redes y de los vecinos y empresarios– la Junta General del Principado iniciaba los trámites para cambiar la ley de declaración del parque natural y permitir el uso lúdico del embalse. Un lustro en el que se han sucedido los retrasos y las trabas administrativas.

El Ayuntamiento de Caso organizó en abril una concentración de protesta en Tanes, una movilización en la que se cortó el tráfico durante unos minutos. Además del Consistorio casín, por unanimidad, los empresarios del parque de Redes, los sindicatos y numerosos vecinos respaldaron la protesta contra los retrasos en el uso lúdico de la presa.

El pantalán deportivo, que será utilizado por la Federación Asturiana de Piragüismo, será la primera estructura que se construirá en Tanes, seguida de las dos naves. Una de ellas funcionará como hangar de piraguas y centro de información y de la gestión de las instalaciones y la otra se usará, además de como hangar de piraguas, para el lavado y desinfección de las embarcaciones y equipos acuáticos. Para más adelante quedará la construcción del embarcadero de uso turístico. Necesita unos trabajos de cimentación que no se pueden realizar con un alto nivel de agua.