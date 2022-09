Hablan los sanitarios del hospital Valle del Nalón tras el crimen: "Estaba todo lleno de sangre; estamos sobrecogidos"

"Estaba todo lleno de sangre. Estamos sobrecogidos". Con estas palabras definía un sanitario del Valle del Nalón el sentir de la plantilla tras el terrible crimen ocurrido la pasada madrugada en la tercera planta del hospital langreano, cuando uno de los pacientes mató a otro, supuestamente, porque "no me dejaba dormir".

Los hechos tuvieron lugar en torno a las cinco de la madrugada en la tercera planta del hospital, en el área de enfermos respiratorios. Fue entonces cuando el presunto homicida, de 87 años, quitó la vida a su compañero, de 92, porque, de debido a su deterioro pulmonar, emitía mucho ruido y "no me deja dormir". Según ha podido saber este periódico, todo apunta a que el supuesto agresor llevaba días quejándose de que estos ruidos que no le dejaban descansar, y que incluso había llegado a amenazar con que le quitaría la vida.

Lo que pocos se imaginaban es que acabaría por cumplir sus amenazas. Lo hizo de madrugada. Fue entonces cuando personal del hospital halló el cadáver al entrar en la habitación. Todo apunta a que el agresor quitó la vida a su vecino de cama con el triángulo del que disponen los pacientes para incorporarse y con la almohada. Los hechos serán investigados ahora por la Policía. El acusado se encuentra detenido en el propio centro hospitalario.

El suceso ha causado gran conmoción y revuelo en el hospital langreano. "Estamos muy impresionados", afirmaba la plantilla del Valle del Nalón, entre los que la noticia corrió como la pólvora desde primera hora de la mañana: "Nadie podía imaginarse algo así. Es impresionante".

Desde la gerencia del área sanitaria VIII, que tiene cabecera en el Valle del Nalón, han lamentado los hechos y han afirmado que todo el hospital es pone a disposición de la autoridad judicial y las familias para lo que fuese necesario. Además, han confirmado que los dos pacientes "han recibido la asistencia sanitaria necesaria".