La pasión de José Antonio Campoviejo, nombrado "Quesero mayor" de La Foz: "El queso me fascina"

A media tarde, en un momento de relax, José Antonio Campoviejo disfruta de un bocado de queso de afuega’l pitu. "Es mi perdición, un buen queso asturiano en cualquier momento", confiesa el chef asturiano. "Tanto en la cocina como en la vida el queso es lo máximo", enfatiza. Campoviejo fue nombrado el pasado domingo "Quesero Mayor de Asturias" en la trigésimo segunda edición Feria de los Quesos Artesanos de Asturias, un galardón que recogerá el próximo mes de enero en el certamen del Queso Afuega’l pitu, que se celebrará también en La Foz de Morcín.

"Si tuviese que irme a una isla desierta con solo un alimento elegiría claramente el queso", relata el chef, que regenta "El corral del indianu" en Arriondas. "Es uno de los alimentos que más me fascina, tiene una variedad de matices, sabores, texturas y leches impresionantes, y eso solo limitándonos a lo que tenemos en Asturias", añade.

Campoviejo alude al enorme potencial que este producto ofrece a la hora de elaborar platos en la cocina, aunque también explica que aún existen algunos reticentes: "El queso es uno de los productos más venerados, pero hay un porcentaje que rechaza el queso por naturaleza. Pero para mí tiene un prestigio máximo".

¿Y por qué utilizar el queso en la cocina? "Porque nos da identidad. En nuestro caso trabajamos con cabrales, gamonéu del puerto y afuega’l pitu. Solo por la identidad que le da, de vender nuestra tierra, paisaje y naturaleza, ya te favorece muchísimo. El queso, junto a les fabes, es lo que más nos identifica y diferencia del resto, en un mundo tan globalizado, es increíble que un producto te pueda diferenciar", resume.

La pregunta del millón. ¿Con qué queso se quedaría para elaborar platos? "Es complicado, todos tienen su encanto, pero diría que el cabrales", apunta Campoviejo. "Cuando era niño mi madre me ponía un bocadillo de cabrales en vez de nocilla. Por la cuestión histórica y familiar me quedaría con él. Pero sería como si tienes más de un hijo, decidirte quién quieres más", afirma este prestigioso cocinero asturiano. Precisamente con el cabrales sale a colación una anécdota, cuando se habla de las posibilidades que ofrece el queso. "No está todo inventado. Por mi cabeza siempre rondan ideas. Se pueden crear muchas cosas", indica antes de referirse a un ejemplo: "Hace unos 20 años hablé de unir cabrales con chocolate blanco, y al principio se reían de mí. El tiempo demostró que es un maridaje perfecto".

El reconocimiento en las Cuencas de Campoviejo le lleva a reflexionar también sobre una variedad, en este caso del valle del Nalón, menos conocida. "El queso casín es un gran desconocido. Es uno de los más antiguos de Europa. Tiene una gran fortaleza, puede dar muchas pretensiones y matices en la cocina, pero no se le ha sacado todo el partido que tiene".

En Morcín, donde en enero se le entregará a Campoviejo el título de "Quesero mayor", el chef ya recibió el "Nabo de oro" y el "Afuega’l pitu de oro". "Estoy muy agradecido, me quieren mucho en esta zona. Y en Asturias en general. Lo noté especialmente ese cariño durante la pandemia, cuando no se permitía viajar, con las fronteras cerradas. El negocio se llenaba día sí y día también", relata Campoviejo, que concluye dando las características que debe tener un buen queso: "Lo primero una buena materia prima y después me fascinan las maduraciones, de estos quesos de cuevas de alta montaña, de diez o doce meses, es un regalo divino las texturas con las que nos sorprenden".