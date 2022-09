Los guardas de seguridad del Credine de Langreo llevan nueve meses sin cobrar

Nueve meses sin cobrar su salario. Esta es la situación en la que se encuentran los cinco guardias de seguridad que ejercen su trabajo en el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas de Langreo (Credine), un equipamiento dependiente del Imserso.

Los guardas de seguridad señalan que sus compañeros, todos dependientes de la empresa Marsant, y que ejercían su trabajo en otros edificios públicos dependientes del Principado se encuentran en otra situación, precisamente porque el contrato de la empresa privada "se resolvió". Pero los cinco guardas del Credine no están en la misma situación, al depender las instalaciones de otra administración (Imserso, del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra). Otros cinco guardas, que trabajan en La Coruña, se encuentran en la misma situación.

Desde Alternativa Sindical (sindicato de trabajadores del sector de la seguridad) señalaron que "llevamos ya nueve meses sin cobrar". Una situación que afecta a un total de cinco empleados. "De momento", afirman, "no se nos ha ofrecido ninguna solución". La anterior directora del Credine estaba en el centro diariamente, pero hubo un cambio y la actual directiva es "la misma que el centro de León, y viene un par de días por semana. Se nos dice que están esperando una respuesta desde Madrid". Una respuesta que lleva meses de retraso. "A finales de julio el Principado rompió el contrato con Marsant", pero la situación de los guardas que están en edificios que no son del Principado no cambió. "No podemos cobrar el paro, ni cambiarnos a otra empresa, porque si llegan y rompen el contrato, no nos podrían subrogar. No tenemos respuestas, y llevamos nueve meses sin cobrar", denuncian.