Los motivos de Carmen Arbesú para optar a la reelección como alcaldesa: "Quiero consolidar la transformación que iniciamos en Langreo"

"Es una decisión muy meditada, primero hablada con mi familia, que son los que más lo van a sufrir, también con la agrupación local, donde me he sentido muy arropada". Carmen Arbesú explicó ayer los motivos por los que decide volverá a liderar la lista del PSOE en las elecciones municipales de Langreo, que tendrá lugar en mayo del próximo año. La actual Alcaldesa aspira a revalidar su cargo, para llevar a cabo todos los proyectos que tenía en su programa, tras una legislatura marcada por la pandemia. "Quiero seguir con la transformación que iniciamos en Langreo y queremos que se consolide", subrayó la actual Alcaldesa del concejo.

La lista liderada por Carmen Arbesú recuperó para el PSOE la Alcaldía en 2019, tras cuatro años de gobierno en coalición entre Izquierda Unida y Somos. El PSOE se alzó con la Alcaldía, al lograr nueve concejales. "Me siento capaz de liderar este proyecto, y seguir luchando para que Langreo siga progresando, ponerlo en el mapa, en el lugar que le corresponde", recalcó ayer durante su intervención en la sede del PSOE de Langreo, acompañada de Manuel Gregorio Lora, secretario general de la agrupación.

Carmen Arbesú mostró su disposición a ser reelegida. Evitó pronunciarse sobre el tiempo que considera óptimo para cumplir su proyecto. "No me marco ningún fecha", indicó sobre si esta será la última vez que se presente. Lo que sí dejó claro es que aún tiene margen y ganas para continuar trabajando para el concejo: "Es obvio que una legislatura es demasiado corta para abordar los proyectos que se llevan en mente, máxime esta vez que hubo dos años y medio de parón por la pandemia, en la que nos tuvimos que dedicar a trabajar en otras cosas".

A la hora de hacer balance de estos tres años y medio de mandato en el Ayuntamiento de Langreo , Arbesú incidió en que "fuimos capaces de sacar adelante tres presupuestos y dos remanentes, así como finalizar obras que llevaban tiempo paralizadas", y ahí se refirió a "el Palacio de Justicia, la primera fase ya finalizada de los Talleres del Conde, y la obra estrella del soterramientos de las vías de Feve que está ya ejecutándose". Y añadió en esa misma línea que "por todos esos proyectos, que están pendientes, me siento con muchas ganas, mucha ilusión y mucha fuerza para seguir".

Carmen Arbesú, abogada de profesión, milita en el PSOE desde el año 1991 y antes de llegar a la alcaldía fue concejala entre los años 1999 y 2003. Además fue responsable del departamento de la Mujer de la sección comarcal de UGT del Nalón.

"Muchos me han llamado y escrito para animarme a que me volviese a presentar. Algunos ya lo daban por hecho y otros me animaron a que lo volviese a hacer", recalcó Arbesú.