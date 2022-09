José Couso, medio siglo tras el altar de la iglesia de La Felguera

"Nunca pensé que estaría tantos años, me llevo un gran recuerdo". José Antonio Couso dejó ayer de ser el párroco de La Felguera, aunque ya se había despedido el pasado domingo de sus feligreses tras 51 años en el puesto. "Me gustaría que me recordasen con una buena persona, que es lo que intenté todo este tiempo, y como un felguerino más", destaca el sacerdote. De este medio siglo de vida se lleva "muy buenos recuerdos, grandes amigos y el privilegio de haber visto modernizarse La Felguera", señala Couso. Su sustituto, el langreano Francisco Fernández, se estrenó ayer en su nuevo puesto y hoy oficiará su primera misa como párroco en La Felguera.

Nacido en Fonsagrada (Lugo), Couso comenzó sus estudios en Covadonga en 1953. Guiado por la fe, comenzó a estudiar en el seminario de Oviedo y en 1963 se ordenó sacerdote y comenzó su andadura como párroco. Su primer destino fue el barrio de Pumarín en Gijón, donde vivió cuatro años. Más tarde, fue párroco otros cuatro años en Santa Bárbara, en Turón, hasta acabar durante 51 años en La Felguera. "Ya no tengo 40 años, sino 85. Los años pesan, te ves más limitado, tardas mucho más en hacer las cosas, y se lo había pedido al Obispo el año pasado. Acordamos que me quedase un año más ante el relevo, y ahora ya ha llegado el momento", explica sobre el motivo por el que decidió echarse a un lado. "En realidad no lo dejo, porque seguiré estando al servicio de la comunidad. Viviré en Oviedo, pero seguro que volveré algo a La Felguera, porque echaré de menos eso, tomar un vino con los amigos en la ‘calle la mierda’ y charlar con los vecinos", confiesa Couso. Su aterrizaje se produjo cuando tenía 34 años. Fue en el año 1971, una época totalmente distinta. "Me encontré una Felguera con mucho trabajo, una industria, pero que ya empezaba con crisis. Pero no tenía el urbanismo de ahora. Es un lugar muy limpio, acogedor y moderno", explica el que ha sido el párroco del distrito langreano durante el último medio siglo. Lo que sí manifiesta que no ha variado es la forma de ser de los feligreses y vecinos. "El que es felguerín, lo es de verdad. Este es un pueblo con una formación grande, una formación social importante. Es un sitio muy solidario, que responde a las demandas sociales que hay. Y no es fácil de engañar a la gente de La Felguera, porque es gente con criterio", relata el sacerdote gallego. "Es gente muy abierta que se asocia con facilidad", indica. Encierros De todos estos años se queda con muy buenos recuerdos. "Cuando empezamos no teníamos vivienda ni lugares para reunir a la gente o acoger a los distintos grupos de Cáritas o catequesis; ahora ya existe todo eso", rememora. Couso, que se refería al carácter industrial de La Felguera, también cuenta anécdotas, como los encierros ocurridos en las huelgas. "Una vez los trabajadores de Duro Felguera vinieron tras una misa de tarde y dijeron que se iban a encerrar para protestar. Eran unos diez, les dimos todas las facilidades y la calefacción porque era invierno. Respetaron las celebraciones religiosas cuando las había. Era un poco esa cercanía que existía", detalla. Couso tuvo de compañeros sacerdotes en la parroquia de La Felguera a José Antonio Gutiérrez Macho y Dositeo Méndez Couso. Ahora, con los nuevos tiempos de la iglesia, con menos sacerdotes, le tocaba estar solo, como lo hará su sustituto. Y con el eterno reto de conectar con la juventud. "En los ochenta tenía 30 o 40 jóvenes para la confirmación. Hoy es muy difícil, pero también para la política, los sindicatos o lo que sea enganchar a los jóvenes. Es difícil llegar a ellos, no solo para la iglesia, sino para cualquier actividad", reflexiona para finalizar su argumentación el párroco de La Felguera durante los últimos cincuenta años.