Unai Sordo, secretario general de CC OO: "Habrá un frente de conflictos si las empresas no suben los salarios"

Unai Sordo Calvo (Baracaldo, 1972) lleva al frente de CC OO desde 2017. El pasado viernes estuvo en Mieres participando en el homenaje que se tributó a la generación de la "huelgona" de 1962. El dirigente sindical vasco proyectó el espíritu reivindicativo de aquella movilización minera al presente. Augura un otoño tenso y un generalizado conflicto laboral en el país. Antes de abandonar Asturias explicó a este diario los argumentos para la "batalla" que se avecina.

–¿El sindicalismo actual aún se puede sentir inspirado por grandes huelgas obreras como la de 1962?

–La historia no se repite, pero sí tiene cierta rima. El movimiento organizado de los trabajadores y trabajadoras, en determinadas circunstancias, no solo es una forma de mejorar las condiciones materiales de la vida de la gente, como el salario o la jornada laboral, sino que puede ser también un factor muy importante de influencia sociopolítica. Puede contribuir a determinar cómo son las sociedades.

–¿Percibe que los sindicatos están excluidos hoy del debate político?

–Las asociaciones de trabajadores deben contribuir a dar forma a la sociedad. Debemos decidir si queremos una sociedad guiada por la solidaridad colectiva y los derechos sociales o una mucho más despiadada, con cada individuo buscándose la vida por su cuenta, sin servicios públicos. Entre que los trabajadores estén o no estén organizados la diferencia es abismal y la influencia sobre la sociedad es muy importante. Son lecciones que nos ha dejado la historia en situaciones que, obviamente, no son equiparables, ya que la España del 62, afortunadamente, nada tiene que ver con la actual.

–Los trabajadores de la subcontrata del lavadero de Hunosa (Batán) están en huelga. ¿Qué opina de este extendido modelo de contratación?

–Desde hace ya varias décadas, se ha impulsado un modelo donde la subcontratación, la descentralización productiva en general, no se ha hecho tanto para especializarse o producir mejor, sino para hacerlo más barato . De esta forma, los empresarios han externalizado riesgos económicos y de todo tipo, cargándolos en otras empresas más pequeñas. El resultado es que los trabajadores sufren la bajada de salarios y la pérdida de derechos laborales que, en ocasiones, impulsan las empresas. Pero por desgracia, y esto es lo más grave, también lo hacen las administraciones públicas. Buena parte de los sectores más precarizados tienen que ver con trabajos como la atención a la dependencia o limpieza. El último pagador muchas veces es la administración pública, que no siempre vela por las condiciones en que se desarrollan estos servicios.

–¿Confía en que el pacto de rentas tome forma?

–El pacto de rectas es tan necesario como improbable. El problema es que no hay ninguna voluntad por parte de las organizaciones empresariales. Para lograr este pacto lo primero es alcanzar un pacto salarial y esto no quiere decir una devaluación de los sueldos, sino que hay que conseguir que a lo largo de los dos próximos años y medio se recupere el poder adquisitivo que se ha perdido .

–¿Dónde está la diferencia entre el pacto de rentas y el pacto salarial?

– Un pacto salarial es imprescindible para un pacto de rentas, pero un pacto de rentas es más que un pacto salarial. El Gobierno debe poner más elementos sobre la mesa, como la subida del salario mínimo interprofesional, el tope de precios en mercados estratégicos, protección de los colectivos con más problemas para llegar a fin de mes... Se han hecho cosas, pero creemos que se puede avanzar aún mucho más. Todo es necesario para el pacto de rentas, pero la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) no lo quiere ver ni en pintura.

–¿Qué valoración hace de la postura empresarial?

–Las patronales en este país están demasiado acostumbradas a que todas las crisis se resuelvan básicamente a través de procesos de destrucción de empleo y de caída de los salarios. En función de esta costumbre, es difícil que puedan aceptar un pacto de rectas que se sustente sobre unos principios distintos.

–En Mieres ha llamado a la batalla. ¿Es inevitable?

–La actual inflación conlleva el incremento muy importante de algunos costes energéticos, de materias primas y de alimentos. Las empresas repercuten este aumento en los precios del consumo, cuya subida avanza cuatro veces más rápido que el incremento de los salarios. La consecuencia es una pérdida del poder adquisitivo muy acelerado que afecta a millones de hogares. Según se vayan renovando los convenios colectivos es más que probable que llegue un momento en que se genere una secuencia de conflictos laborales. Si no hay un cambio de actitud de la patronal y se suben los salarios, desde el sindicato trataremos de favorecer e impulsar este frente conflictivo. Sí, habrá batalla en otoño.

–¿Se ha quedado corta la contrarreforma laboral?

–Pienso que no. La última reforma atendía a algunos de los problemas más graves del mercado laboral español, como la temporalidad y en particular los desequilibrios que se habían producido en la negociación colectiva. También era un problema el recurso generalizado al despido que surgió de la anterior crisis. La reforma laboral creo que está dando buenos resultados en cuento a estabilidad laboral. El empleo que se está generando tiene un mayor porcentaje de contratación indefinida al anterior.

–Parece que deberá ser testada en el marco de una nueva crisis. ¿Responderá?

–Hace falta que, ante la previsible ralentización de la economía, seamos capaces en los próximos trimestres de activar mecanismos alternativos a los despidos de la misma manera que hicimos durante la pandemia. Para eso es importante haber hecho la reforma laboral. El Gobierno debe activar los mecanismos necesarios para que las empresas, en momentos de crisis, acudan a reducciones temporales de jornada, pero sosteniendo el empleo. Si esto se hace yo pienso que la reforma laboral habrá dados réditos importantes para la clase trabajadora de este país

–¿Es viable subir el salario al nivel del IPC a 15 millones de españoles?

–Los sindicatos estamos haciendo un planteamiento muy sensato. Tenemos una visión realista y sabemos que ahora mismo no se pueden plantear subidas generalizadas de los salarios del 10,5 por ciento de hoy para mañana. Se podría hacer en alguna empresa o sector, pero insisto en que no es una demanda que se pueda generalizar.

–Entonces…

–La subida de salarios debería situarse este año en el 4,5 por ciento, pactando cantidades adicionales para 2023 y 2024. Se debe buscar a través de las cláusulas de revisión salarial que la diferencia entre la subida inicial de los salarios, en referencia a la subida de precios a fin de año, se vaya compensando a lo largo de los dos próximos años. Estoy convencido de que esta es una medida totalmente razonable.

–¿Qué opina de que el alcalde Mieres, Aníbal Vázquez (IU), haya sido denunciado por UGT por criticar a parte del funcionariado municipal?

–No conozco el caso y no he tenido oportunidad de hablar con el alcalde de lo sucedido. No me gustaría valorar algo sin conocer los detalles. Lo que está claro es que algo gordo habrá pasado, ya que un alcalde no se mete en este berenjenal así por las buenas.