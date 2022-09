Comienza la obra de excavación del paso subterráneo del futuro ferial de Langreo

El acceso subterráneo al futuro recinto ferial de Langreo, en la parcela de los antiguos Talleres del Conde, empieza a tomar forma. Lo hace después de semanas en las que las obras, después de un tímido inicio, estuvieron paradas. La causa del retraso era que no estaba lista la firma del acta de replanteo por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), necesaria por la cercanía de las obras con el trazado de Renfe El Entrego-Oviedo. El documento llegó finalmente este mes y, en un días, ya se ha comprobado cómo los trabajos han cogido ritmo.

Ya es visible el trabajo de excavación realizado en la zona de la parcela más próxima a Sama, con una gran cantidad de piedras y tierra apiladas en las inmediaciones del paseo fluvial. En esa misma zona es donde más perceptible es el tamaño del área excavada, que formará parte del futuro acceso subterráneo. También se está trabajando en la retirada del muro que linda con la vía de Renfe.

Esos accesos son la segunda fase de la obra del ferial. Ya se ejecutó la descontaminación de la parcela y el último paso será su adecuación y la habilitación del recinto para uso expositivo y comercial. Todo ello suma un coste de seis millones. El proyecto de los accesos, financiado con fondos mineros, fue adjudicado ya en el mes de abril, tras un primer concurso fallido debido a que la empresa adjudicataria inicial entró en liquidación. Finalmente, la obra saldrá algo más cara de lo previsto en el primer concurso, al pasar el presupuesto de adjudicación de 1.971.857 euros a 2.396.201 euros. Este incremento se produjo en el actual contexto económico, con un fuerte aumento de precios en las materias primas. En total, la obra cuenta con un plazo de trece meses. A continuación se acometerá la rehabilitación de los Talleres del Conde y su transformación en recinto ferial. En este caso, el Ayuntamiento está a la espera del permiso del Instituto de Transición Justa sobre su solicitud para aumentar el presupuesto de la obra, que contaba inicialmente con una partida de tres millones de euros. El primer concurso público para la contratación de la reforma quedó desierto.

El ferial de los Talleres del Conde utiliza una parcela de 29.411 metros cuadrados, que en su día se expropió a Duro Felguera. Se restaurarándos de las naves y se urbanizará todo ese espacio.También se ha dilucidado una incógnita vinculada con la obra.

Ganzábal

Los trabajos, finalmente, no afectarán directamente a una de las esquinas del estadio municipal de Ganzábal, donde el Unión Popular de Langreo celebra sus partidos en Segunda Federación. No habrá que derribar el cierre del campo, como se barajó en un principio, pero la esquina del estadio más cercana a las obras –en la que hay un bar junto al córner– no podrá ser utilizada mientras se ejecuten los trabajos "por motivos de seguridad".

A las futuras instalaciones se podrán trasladar eventos como la feria de la energía Enernalón, Llangréu Natural o el festival de cerveza artesanal, entre otros. Además de los tres módulos, el recinto ferial contará con un espacio con cubierta, bajo la estructura de las antiguas naves, pero sin paredes que también podrá acoger actividades como conciertos. En los terrenos se instalará también parque infantil y se construirá un aparcamiento.

Entidades como la Cámara de Comercio de Gijón y la Asociación de Comerciantes e Industriales del Nalón (Acoivan) se han ofrecido para colaborar en la gestión.