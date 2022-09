Nueve bandas, con "Saratoga" como cabeza de cartel, actuarán en el "Karma Fest" de Pola de Laviana, el próximo 1 de octubre. "Laviana vuelve a ser epicentro de la actividad cultural y social del Valle del Nalón con este evento de iniciativa municipal que atraerá a visitantes de toda Asturias y de las comunidades autónomas vecinas" explicó el alcalde de Laviana, Julio García en la presentación del evento, en el que estuvo acompañado por el concejal de Festejos, Pablo Vázquez, y por representantes de las bandas asturianas. "Todos los estilos de metal se verán reflejados en este festival que viene para quedarse y que arranca con grandes bandas del panorama nacional. Además, habrá foodtrucks, mercadillo, un tatuador, puestos de tiendas y muchas sorpresas", indicó Vázquez. Además de "Saratoga" estarán los grups "Sounds of silence", "Teksuo", "As life burns", "Salduie", "Six burning knives", "Argion" y "Dr. Nekro".