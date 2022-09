Más árboles para cuidar Valgrande-Pajares

Medio centenar de niños de los clubes Ski Club Elit Mirios, Club Cuitu Negru, Pajares Ski Club, Club Alpino Peñaubiña, Club Camposki, y Club La Cerra volvieron a calzarse ayer las botas, en este caso de monte que no de esquí, para acudir a su estación, a Valgrande-Pajares. El motivo era la celebración de la octava jornada "Pajares en verde", que consiste en la recogida de basura y plantación de plantones de pino silvestre. Ayer no hubo recogida de basura por dos razones, la primera el mal tiempo y la más importante por motivos de seguridad. Las obras que se están realizando en la estación para instalar el nuevo telecabina no hacían aconsejable que los pequeños la recorriesen para retirar basura. Pero ese mismo impedimento se convirtió en un privilegio ya que dentro de unos meses, cuando el telecabina ya funcione, podrán decir que ellos estaban allí el día que llegaron las primeras cabinas.

Los chavales se llevaron también la satisfacción de ver cómo habían crecido los árboles que habían plantado en años anteriores. La masa arbórea se va consolidando en la parte baja de la pista del Tubo. "Este año, por el mal tiempo y las obras ha habido menos niños que en ediciones anteriores pero así todo los 50 que fueron disfrutaron mucho", explicaba Íñigo Cabal, uno de los organizadores. La actividad, que tiene como objetivo concienciar a los más jóvenes sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado, el personal de la estación y las federaciones de deportes de invierno tanto autonómica como estatal, además del apoyo técnico y logístico del FAPAS.