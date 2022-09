El Ayuntamiento vallará la parcela de La Mayacina que lleva bloqueada una década

El Ayuntamiento ha decidido colocar un cierre perimetral en la parcela de la Mayacina cuyo desarrollo urbanístico lleva bloqueado más de una década por la quiebra de la constructora (Oteypsa) que en su momento asumió el desarrollo del proyecto. Tras la construcción de un aparcamiento en las inmediaciones, el Consistorio ha decidido colocar un cierre permanente para mejorar la seguridad en la zona.

La última novedad sobre esta parcela fue su venta a unos inversores que de momento no han hecho públicos los planes que tienen para los terrenos. Lo único claro es que la finca lleva ya desde 2010 abandonada. Al ser propiedad privada el Ayuntamiento no ha podido actuar. Los vecinos, con todo, se han quedado en varias ocasiones de que al menos no se actuará sobre el entorno. En el interior de la propiedad la maleza hace ya años que se adueñado del espacio.

El estado actual de la parcela que debía edificar Oteypsa es "deplorable", según denuncian los vecinos. Las quejas se han venido repitiendo a lo largo de los años. Así, el gobierno de Mieres tomó en 2014 la decisión de cerrar al tránsito peatonal la acera de la calle Valeriano Miranda que linda con la obra paralizada, la última promoción del ensanche urbano de la Mayacina que queda por ejecutar. El paso sigue cortado desde entonces, obligan a los viandantes a transitar por la calzada, con el consiguiente riesgo de atropello. Ahora, al menos, se ha colocado un vallado que mejora la seguridad.

La parcela luce actualmente llena de maleza y vegetación. En su interior han crecido árboles que se levantan ya varios metros del suelo. La construcción del citado bloque de viviendas lleva ya una década parada. Las labores se suspendieron cuando apenas estaban colocados los cimientos. Muchos compradores renunciaron a los pisos que tenían reservados, pero otros se vieron atrapados por los problemas económicos de Oteypsa. Mientras, el Ayuntamiento de Mieres no ha dejado de mostrar repetidamente su malestar, aunque las gestiones realizadas para conseguir la retirada de los permisos no han dado fruto. El equipo de gobierno de IU ya solicitó en 2012 a la sociedad estatal de suelo Sepes que requiriera a Oteypsa para que retomase las obras de construcción del inmueble de la calle Valeriano Miranda. En caso de que la constructora no asumiera esta reclamación, como sucedió, el Consistorio pedía a Sepes que procediera a la anulación del contrato de cesión del suelo. El problema radicaba, según fuentes municipales, en que Sepes esgrimió que en el contrato firmado con Oteypsa no se estipula ningún tipo de plazo para la ejecución de las obras.

La reordenación del barrio de La Mayacina ha sido total en los últimos años. De ser una zona llena de parcelas vacías, que se utilizaban como improvisados aparcamientos, y sin apenas vida, se ha pasado a un barrio con más de 700 viviendas, un nuevo parque en cuya construcción se han invertido casi 750.000 euros, además de dos parkings con capacidad para más de 300 vehículos. Unos proyectos estos últimos financiados con fondos europeos.