Los Mártires son una de las grandes fiestas populares del municipio de Mieres, una cita obligada en el calendario local, así que aprovechamos para hacer balance, abordar la actualidad y repasar los retos de futuro con su alcalde, Aníbal Vázquez.

–¿Balance de esta legislatura que entra en recta final?

–En esta legislatura hemos trabajado mucho para conseguir algunos objetivos. Te destacaría tres: recuperar las inversiones, avanzar en la reorganización de los servicios municipales y luchar contra la desigualdad protegiendo a las familias que peor lo están pasando.

¿Está satisfecho con las inversiones en marcha?

–Ahora mismo hay más de 20 millones de euros en diferentes actuaciones en el concejo. Es la cifra más importante de los últimos años y no ha sido sencillo conseguirlo. El Ayuntamiento está haciendo la mayor inversión presupuestaria en los últimos años y eso se está notando. Tenemos en marcha 1,6 millones de euros para llevar a cabo un plan de mantenimiento de las carreteras municipales, el parque de Mayacina ya es una realidad que disfrutan cientos de personas, acabamos de llevar a cabo importantes obras en dos colegios públicos con un presupuesto de medio millón de euros o hemos destinado más de un cuarto de millón de euros en renovar los parques infantiles… Y ahora, entre otras actuaciones, vamos a licitar la peatonalización del corazón del centro urbano de Mieres con 1,5 millones de euros. –¿Cree que el ciudadano corriente nota la reorganización de los servicios municipales?

–La mejora en jardinería es una realidad, y no lo decimos nosotros, sino la ciudadanía. Como también es un hecho la inversión millonaria en EMUTSA para tener autobuses más modernos, más cómodos y eficientes. Por cierto, la mayor modernización de la flota en décadas. También es evidente la inversión en nuevos vehículos y maquinaria para que los servicios municipales puedan trabajar más y mejor o las convocatorias de las Ofertas Públicas de Empleo y las nuevas bolsas de trabajo. Otras acciones empezarán a notarse en las próximas semanas, como la limpieza y el mantenimiento, con las nuevas brigadas para los principales núcleos de población y el plan de limpieza en el caso urbano.

–Usted mencionaba la lucha contra la desigualdad como tercer objetivo…

En la situación actual, con una escalada brutal de los precios de la electricidad, el gas, el combustible y los alimentos es una tormenta perfecta para las familias y pequeñas empresas. El aumento de la pobreza y la precariedad vital es una de las grandes preocupaciones de este gobierno local. Somos muy conscientes de que hay mucha gente pasándolo mal en nuestro concejo. Precisamente por ello vamos a seguir apostando por la congelación fiscal y por una batería de bonificaciones y exenciones que hacen posible que las familias con menos recursos paguen menos al Ayuntamiento. Es justicia fiscal. Pero, al mismo tiempo, también estamos haciendo un importante esfuerzo en luchar contra la pobreza y exclusión social, por reforzar las ayudas dirigidas a las familias y los programas de bienestar social. No es casualidad que el concejo de Mieres sea uno de los ayuntamientos que más recursos destina a política social de Asturias. También hemos sido uno de los Ayuntamientos que más recursos movilizó para estar al lado de autónomos, comercio y hostelería frente a la crisis covid: hemos destinado 1,6 millones de euros en ayudas.

–¿Esto supone que está satisfecho por el trabajo de su gobierno?

–Cuando hay tantas familias pasándolo mal, cuando hay tantos comerciantes, hosteleros y autónomos sudando tinta para poder llegar a final de mes y seguir con la empresa abierta no se puede estar satisfecho. Más bien se siente impotencia porque los Ayuntamientos no podemos hacer más para evitar esta situación, tan solo nos queda pelear con el resto de las administraciones para que den soluciones, protejan y cuiden más de la gente. Llegó el momento de que las eléctricas y los bancos, que disfrutan de beneficios millonarios caídos del cielo, arrimen el hombro y paguen más impuestos.

–¿Qué más queda pendiente?

–Estaría satisfecho si hubiéramos conseguido que el Campus estuviera a pleno rendimiento, si en el Pozo Figaredo tuviéramos en marcha un Centro Tecnológico, como nos prometieron, o un centro de investigación vinculado a las materias primas como nos gustaría, si el nuevo cuartel de la Guardia Civil estuviese plenamente operativo, si la carretera de Turón estuviera ya reparada o los proyectos que demandamos para transformar el patrimonio industrial que tenemos por todo el concejo estuvieran en marcha, por ponerle solo cinco ejemplos de iniciativas que llevamos demandando que, en varios casos, llevan más de una década sobre la mesa. –Entonces… ¿suspende a su gobierno?

–Al contrario. Todos esos asuntos que le mencionaba son competencia de otras administraciones, cuya lentitud con las inversiones en Mieres es desesperante. Un ejemplo: han pasado once años desde que anunciaron el nuevo cuartel de la Guardia Civil y ahí sigue… Por no hablar de los apartamentos para personas mayores de Turón, que nos prometieron hace dos años y sigue sin moverse una piedra. A ellos sí que hay que ponerles un suspenso, eso es evidente. Estoy muy orgulloso del equipo que tengo en el Ayuntamiento, eso no se lo voy a ocultar. Son personas honestas e íntegras que se están dejando la piel para cambiar el concejo, para llevar a cabo inversiones, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas… El Ayuntamiento tiene un gobierno solvente y riguroso. Somos muy conscientes de que la ciudadanía ha depositado una enorme confianza y, por lo tanto, somos más exigentes que nadie con nuestro trabajo. Tenemos que ser muy exigentes y también muy humildes.

¿Qué otras prioridades tiene en estos momentos?

Le voy a poner tres: generar empleo, atraer población y afrontar el envejecimiento.

Empecemos por la primera: el empleo…

–La prioridad número uno es generar empleo y diversificar nuestra economía. En este concejo hay empresas muy potentes que están haciendo grandes cosas, pero también tenemos polígonos vacíos, sin actividad, como el de La Cuadriella en Turón y otros que llevan muchos años parados, como el de Reicastro, de Hunosa. Esto no puede ser. Necesitamos facilitar la creación de empleo y actividad. Es lo más urgente. Aquí el Campus y la innovación también tienen que jugar un papel tractor.

En segundo lugar mencionaba atraer población…

La crisis demográfica que sufrimos no tiene solución a corto plazo, no podemos generar falsas expectativas. Hay que ser honestos y rigurosos. Dicho esto, somos el sexto municipio de Asturias, tenemos el Campus universitario más moderno de Asturias, una ubicación geográfica estratégica que nos sitúa a apenas 15 minutos de Oviedo y Gijón… Tenemos muchas oportunidades, pero necesitamos ofrecer vivienda de calidad y asequible, y mejorar la calidad de vida para poder ser más atractivos y captar población. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo un importante esfuerzo, muy visible por ejemplo en el ámbito cultural con iniciativas muy innovadoras y una programación muy completa y ambiciosa. –¿Qué falla?–Lo que no puede ser es que el Principado, a través de Sogepsa, tenga más de 27.000 metros cuadrados en Oñón, parados desde hace 20 años, y no se haya construido ni una sola vivienda pública en alquiler para atraer población y facilitar que los jóvenes se puedan emancipar. Hay que conseguir más cosas, como una nueva Escuela de 0-3 años y que la Consejería de Educación asuma su responsabilidad e integre estas escuelas en la red pública como se comprometió el PSOE hace años. También hay que ampliar la oferta de Formación Profesional e impulsar el Campus con decisión. Apostar por la innovación y las tecnologías, pero también aprovechar nuestro pasado para generar riqueza y empleo. Hemos demostrado que el patrimonio industrial puede ser la punta de lanza de actividades que nos ponen en el mapa, generan actividad económica y revitalizan el territorio, ahí está el Pozo Santa Bárbara.

Su tercera prioridad era el envejecimiento.

–Prolongar la esperanza de vida es un éxito y lo que tenemos que hacer es garantizar la mayor calidad de vida durante más tiempo. Hay que garantizar los servicios adecuados para nuestra población y eso significa reforzar la cobertura sanitaria y de bienestar social. Por ejemplo, hay que garantizar más medios para la atención primaria y reducir las listas de espera. Pero también tenemos que aumentar las plazas en Centros de Día y residencias, fortalecer la red de Centros Sociales y replantearnos el Servicio de Ayuda a Domicilio porque no vale con tener unas horas de atención a la semana. Aquí toca replantearse por completo este programa para dar la atención que realmente se necesita y, al mismo tiempo, poder generar empleo y actividad. Y también tenemos que garantizar que se hagan realidad proyectos innovadores como los Apartamentos para Personas Mayores en Turón que le mencionaba antes y por los que seguimos a la espera de noticias.