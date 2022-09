Javier García Cellino gana el premio de poesía "Provincia de León"

El escritor langreano y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Javier García Cellino se ha alzado con el Premio Bienal de Poesía "Provincia de León" que convoca el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial de León y que este año ha llegado a su XXIV edición. Lo ha hecho con el poemario "El jardín de las hélices rotas", una obra que busca "la poesía esencial, sin una estructura determinada y en la que sea la palabra la que sustenta el poemario", explica el autor. El jurado ha destacado precisamente esa estructura repleta de "imágenes poderosas".

Cellino es un apasionado de Juan Ramón Jiménez y en esta obra ha seguido la estela del maestro de Moguer, "con un lenguaje en el que no existe una estructura que lo dirija" y que limita con el surrealismo a la vez que se aleja del dadaísmo o la poesía visual. "No quiero que mi poesía sea el arte por el arte, sino que esté enlazada con la realidad", una realidad muy subjetiva, la del propio poeta que puede viajar a Ítaca en busca de Ulíses o narrar aspectos de la vida cotidiana del autor, que no son más que aspectos de la vida de cualquiera, y por tanto tema universal de la poesía.

Si Cellino tuviera que definir su "Jardín de las hélices perdidas" lo haría con la palabra "estupor", "quiero convocar al estupor con mis versos pero también provocar el estupor del espectador".

La obra será editada en la colección "Provincia", que inició el poeta ovetense afincado en León Antonio Gamoneda.

Cellino viajará este fin de semana a León para recoger el galardón, lo hará dentro del marco de los premios Concejo que se entregarán el sábado en el Monasterio de Santa María de Carracedo, en pleno Camino de Santiago.