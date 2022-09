Es la octava edición pero nunca se había hecho en casa. El "Karma fest" siempre tuvo su sede en pequeñas salas de conciertos en Oviedo, en La Lata de Zinc, en Sir Laurens, pero la pandemia, como a muchos, le ha hecho volver a casa, dejar la ciudad y regresar a los orígenes. Este año sus organizadores han decidido hacerlo en Pola de Laviana, localidad en la que viven, y el éxito está siendo rotundo. Será este sábado a partir de las 15.50 horas (entradas anticipadas 13 euros y 17 euros en taquilla). Ayer por la tarde ya habían vendido el 70 por ciento de las 500 entradas que han sacado a la venta. En Oviedo no habían superado la cifra de 150 asistentes.

"La pandemia paralizó todas las salas de conciertos y no encontrábamos un espacio que nos gustase en las fechas que queríamos así que hablamos con el concejal de Turismo de Laviana, Pablo Vázquez, y le preguntamos si había algún espacio disponible en La Pola. Él nos propuso hacerlo al aire libre", explica Mikel Ménguez, uno de los responsables de la organización. Así decidieron hacerlo en la explanada que está junto al nuevo parking de la calle Pelayo, en Pola de Laviana.

A la hora de elaborar el cartel de bandas tenían clara una idea, "no decantarnos por un estilo de metal porque si traes solo heavy o hardcore al final solo viene público al que le gusta ese estilo y queremos que todas las personas que vengan al festival". Para empezar han logrado que una de las bandas icónicas del metal patrio, los madrileños "Saratoga" estén tocando este sábado en Pola de Laviana. Junto a ellos estarán "Trallery" (Baleares), "Sound of Silence" (Asturias), "Teksuo" (Laviana), "As life Burns" (Laviana), "Salduie", (Zaragoza), "Six Burning Knives" (Castellón), "Argion", (Oviedo) y "Dr. Nekro", de Langreo. Una muestra de lo que dice Mikel Ménguez, todas las variantes del metal, del death metal a lo más melódico pasando por el folk metal de los zaragozanos.

Los conciertos arrancarán a las 15.50 horas con "Dr. Nekro" y el último grupo en subirse al escenario será "Teksuo" a las 1.40 de la madrugada. "Saratoga" tocarán a las 22.50 horas.

Los organizadores están encantados con la acogida que ha tenido su propuesta de este año. Han vendido más entradas que nunca y además han comprobado que buena parte de los asistentes llegarán desde fuera de Asturias. "Aún no podemos asegurarlo pero creemos que va a haber más gente de fuera de que de Asturias", afirma Ménguez que en las últimas semanas ha recibido llamadas de aficionados de distintos lugares de España pidiéndole información sobre alojamientos para asistir al festival. En la venta de entradas online han visto que se han comprado boletos en comunidades cercanas como Galicia, Cantabria, País Vasco, Castilla y León pero también de lugares más lejanos como Sevilla o Alicante.

En el recinto habrá barras de bebida y también foodtrucks con comida. También se podrá comprar merchandising de las bandas. Habrá mercadillo y un puesto para colaborar con Aspace Asturias.