Detenido un hombre por la agresión sexual a una mujer ocurrida hace dos meses en Ciaño

Un hombre fue detenido en la tarde de ayer en Ciaño por su presunta participación en la agresión sexual a una mujer que tuvo lugar en este distrito langreano en la madrugada del pasado 12 de julio. Por estos hechos ya había sido detenido un menor al día siguiente y tres personas más habían sido identificadas.

Los agentes de la Policía Nacional mantenían la investigación en marcha para tratar de dar con el varón arrestado ayer. Se tuvo conocimiento de que estaba utilizando un vehículo determinado para moverse, por lo que se dio aviso a los coches patrulla para que extremaran la vigilancia. Finalmente localizaron el vehículo ayer, sobre las 17.30 horas, en Ciaño. El hombre estaba en el coche, por lo que procedieron a su detención.

La presunta agresión sexual se produjo en la madrugada del lunes 11 al martes 12 de julio en Ciaño. Fueron los propios vecinos los que alertaron a las fuerzas de seguridad tras encontrar en la calle a una mujer que gritaba que había sido forzada en contra de su voluntad y quejándose de los golpes. También denunció que sus atacantes, varios hombres, le habían robado la tarjeta de crédito y que les había dado el número secreto "por miedo".

Una persona, concretamente un menor, fue detenida al día siguiente. Junto a este arresto, se procedió a la identificación de otras tres personas que podrían estar relacionadas con el caso, mientras se seguía desarrollando la investigación por parte de la Brigada de la Policía Judicial.

Desplazamiento

Según las primeras investigaciones realizadas entonces, la joven agredida no reside en el distrito langreano, sino que se acercó hasta allí "para hacer un servicio" requerido por sus presuntos atacantes. Y de hecho no solo no le abonaron sus honorarios, sino que como denunció, fue forzada, agredida sexualmente.

Asimismo, sus atacantes le robaron la tarjeta de crédito con la que consiguieron sacar dinero en un cajero automático ubicado en el mismo distrito de Ciaño. La joven les dio el número de secreto de su tarjeta "por miedo" y finalmente huyeron de la zona al percatarse de la presencia de agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del lugar.

Los agentes atendieron en un primer momento a la mujer, que fue trasladada después hasta el hospital Valle del Nalón, no si antes tomarle declaración con la intención de dar con sus atacantes. Se inició así una investigación para tratar de clarificar lo ocurrido y dar con los presuntos agresores que ya logró, un día después, dar con el primero de ellos, un menor que fue identificado como presunto autor de la agresión.

También hubo varias identificaciones, ya que la víctima aseguraba que sus agresores fueron varias personas.