El gobierno de Langreo asegura que la zona azul "no está en la agenda a corto plazo"

El gobierno local de Langreo aseguró ayer que la implantación de la zona azul gratuita que plantea la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) dependerá de los informes técnicos, aunque, en cualquier caso "no se trataría de una medida a poner en marcha a corto plazo". "Por ahora no hay ninguna decisión tomada y no es algo que esté en la agenda municipal del corto plazo", indicaron.

La regidora langreana, Carmen Arbesú, ya había expresado días atrás que la medida dependerá del plan de movilidad sostenible que están redactando los técnicos de una empresa externa. Los responsables del gobierno local señalaron ayer que "ese plan dictaminará si se incluye como una recomendación o no dentro de la estrategia de movilidad en el municipio. Y sobre esa base se adoptará una decisión", añadieron. La zona azul lleva varios años implantada en Mieres, aunque –a diferencia de la de Oviedo, Gijón y Avilés– se trata de un servicio gratuito durante un período de dos horas. Los coches aparcados no pueden exceder los 120 minutos en el mismo lugar o se exponen a una multa por parte de la Policía Local. El anterior gobierno local de Langreo, formado por IU y Somos, se había abierto a negociar una fórmula similar para el concejo, siempre y cuando no supusiera un gasto para los vecinos. Se llegó a proponer utilizar una aplicación para los teléfonos móviles para controlar los tiempos de estacionamiento, con supervisión de los agentes de la Policía Local. El objetivo era evitar la colocación de parquímetros y la contratación de controladores, para que no supusiera coste alguno para las arcas municipales, más allá del de la propia aplicación móvil. Los responsables de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) pusieron sobre la mesa a principios de este mes la necesidad de "explorar" la implantación de la zona azul en los principales ejes comerciales de Langreo, para dinamizar la rotación de vehículos y las compras. El colectivo considera que la zonas de estacionamiento, principalmente en La Felguera, se encuentran "saturadas", una situación que creen que se verá agravada por el plan de peatonalizaciones en macha, que supondrá la pérdida de ochenta plazas de aparcamiento. Ese plan de peatonalizaciones avanza a buen ritmo. Tras acometerse los trabajos en la calle Jesús Alonso Braga de La Felguera y en la calle Leopoldo Fernández Nespral, anexa al parque Dorado de Sama, las tareas se han iniciado esta semana en el tramo de la calle Paulino Vicente próximo al parque Pinín de La Felguera. A estos trabajos se une la urbanización proyectada en las calles Celestino Cabeza, Pedro Ponga, Alférez Argüelles y Gregorio Aurre, en La Felguera.