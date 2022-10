Charo Linares, edil de Podemos en San Martín, denunció ayer que el gobierno local "no arreglará" los parques de Sotrondio y Bédavo, "incumpliendo así el acuerdo que habíamos alcanzado": "No podemos seguir apoyando a un gobierno municipal (PSOE) que no respeta lo pactado con la izquierda y se acerca cada vez más a la derecha".

La edil expuso que el pacto de inversiones de Podemos y PSOE "incluía la reparación de varios parques infantiles del concejo. La reparación de parques infantiles en todo el concejo, es una prioridad para el grupo municipal de Podemos y esta decisión sumada a otros incumplimientos, podría poner en peligro" los acuerdos de ambos partidos, según Linares: "El PSOE dice que somos su socio preferente, pero la realidad es otra muy distinta. Desde el grupo municipal, denunciamos el giro a la derecha del ayuntamiento".