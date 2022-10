La "escuela de cine" de las Cuencas selecciona a sus seis participantes

El laboratorio de creación cinematográfica "FilmLab LaC6", impulsado por Sodeco, aborda la fase de de selección que elegirá los seis proyectos que participarán en este programa de mentorización de largometrajes y cortometrajes. La selección final para esta "escuela de cine" en las comarcas mineras se está realizando estos días en el centro de empresas que Sodeco tiene en el Caudal, con entrevistas personales a las creadoras y creadores de los proyectos preseleccionados.

En total son 20 proyectos cinematográficos dirigidos por jóvenes de 11 concejos diferentes los que se han inscrito a la primera edición del laboratorio. Ante el éxito de la convocatoria y la necesidad detectada, Sodeco ya ha anunciado la celebración de una segunda edición de "FilmLab LaC6" que se celebrará en el último cuatrimestre de 2023 y cuyo periodo de inscripciones se abrirá en la próxima primavera. El proyecto "FilmLab LaC6" es un laboratorio de creación y desarrollo de proyectos cinematográficos en su fase inicial. Durante cinco meses, un equipo de 20 de profesionales del cine en activo, de reconocida trayectoria, compartirá con los autores seleccionados los diferentes procesos de creación, producción y difusión de una película y los acompañará en la elaboración de un dossier profesional de dirección y producción que facilite el acceso a la financiación pública y privada o a otros foros cinematográficos regionales, nacionales e internacionales. Se llevará a cabo en dos sedes distintas. Por un lado, el centro de empresas de Mieres y, por el otro, el centro de Formación Profesional audiovisual de Argame (Morcín) –los antiguos estudios Gona–.

La participación en este programa es gratuita, aunque los elegidos deberán depositar una fianza de 200 euros, que está vinculada al cumplimiento de las obligaciones del programa para garantizar el compromiso por parte de los participantes.

Promovido por el HUB (grupo de empresas) LaC6 de Sodeco, la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras de Asturias, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) y el fondo europeo Next Generation para la recuperación económica, el programa "FilmLab LaC6" ha sido ideado para adaptarse a las singulares necesidades de la creación y producción audiovisual en Asturias. Contará con profesionales de la talla de los cineastas Marcos Merino, Ángeles Huerta o Álvaro Gago.

En total, se impartirán 45 jornadas de mentorización individuales, ocho sesiones "one to one" y 18 talleres grupales que sumarán más de 400 horas lectivas. El programa concluirá tras casi medio año con un encuentro ante empresas productoras, distribuidoras, plataformas online y otros agentes interesados en la financiación de proyectos audiovisuales.

El HUB de Emprendimiento e Innovación LaC6 fue desarrollado por Sodeco en 2020 con el objetivo de acelerar la creación de proyectos empresariales a través de programas de tutorización con la colaboración de entidades de relevancia nacional. El HUB se creó para participar en varios sectores de actividad: audiovisual, agroalimentario, energía, recursos naturales, turismo y nanotecnología.

La Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras se fundó en 1988 y tiene por objetivo contribuir a la diversificación de la estructura económica de la comarca minera central asturiana, apoyando la creación de empresas o el fortalecimiento de las ya existentes, fomentando el espíritu emprendedor y la creación de empleo alternativo a la minería en su zona de actuación. Desde su constitución la Sociedad ha participado en más de 160 proyectos asentados en las comarcas mineras centrales asturianas, con una inversión total superior a los 450 millones de euros con una aportación de Sodeco como participación temporal de más de 60 millones de euros, que generaron inicialmente más de 3.400 puestos de trabajo.