El mejor metal suena en Laviana

Si eres fan del mejor metal, tu sitio es Laviana. La Pola se prepara para acoger hoy la octava edición del Karma Fest, que por primera vez se hace en casa. Anteriormente, el festival se celebraba en distintas salas de Oviedo, pero la pandemia hizo que mudara su piel hasta trasladar su sede a Laviana, donde residen sus organizadores. Los amantes de la música más cañera podrán disfrutar de más de diez horas de conciertos, desde las 15.30 horas de la tarde, momento en el que se abrirán las puertas al público, hasta más allá de las dos de la madrugada, en una jornada que promete congregar en el concejo a visitantes de todas las comunidades autónomas. Las entradas están agotadas, y es que nadie se quiere perder este gran acontecimiento, que tendrá lugar en la explanada que está junto al nuevo parking de la calle Pelayo.

Las bandas que integran el cartel proceden de toda la geografía española, aunque algunas de ellas son regionales. "Trallery", una de ellas, está compuesta por músicos baleares, los integrantes de "Six Burning Knives" vienen desde Castellón, "Salduie" es zaragozana y "Saratoga", que será cabeza de cartel, llega desde Madrid. La nota asturiana la pondrán "Teksuo" y "As Life Burns", procedentes de la misma Pola, y "Argion" y "Dr. Neckro". La banda que subirá el telón del festival será esta última, a las 15.50 horas, mientras que "Teksuo" cerrará la tanda de conciertos. Por su parte, "Saratoga" actuará a las 22.50. Entretanto, a las 16.50 de la tarde le llegará el turno a "Salduie". "Six Burning Knives" tocará a las 18.00 horas. A las 19.10 sonará "Sound of Silence", a la que seguirá, a las 20.20, "Trallery". "Argion" participará en el festival a las 21.40, y "As Life Burns" lo hará a las 00.30 horas.

Con el objetivo de atraer el máximo número de espectadores posible, los grupos que participarán en el Karma Fest ejemplifican las distintas variantes del metal, desde el death metal hasta uno más melódico, pasando por el folk metal. Así lo explicaba Pablo Vázquez, concejal de festejos, en la presentación del festival. "Todos los estilos de metal se verán reflejados en el escenario", comentó, y añadió que, con ello, el deseo de la organización es que acudan "todas las personas" a Laviana para presenciar in situ los conciertos. Desde la organización, asimismo, están encantados con la acogida que este año ha tenido el festival, pues nunca antes se habían vendido tantas entradas. Julio García, alcalde de Laviana, mencionó que la Pola volverá a ser "epicentro" de la actividad cultural y social del Valle del Nalón, que no solo atraerá a visitantes de toda Asturias, sino también de otras "comunidades vecinas". En este sentido, los datos arrojados por la venta online de entradas indican que se han comprado boletos desde Galicia, Cantabria, País Vasco y Castilla y León. Y no solo eso: también, desde Sevilla o Alicante, por ejemplo, con lo que ello conlleva para el desarrollo turístico y económico de la zona, que enseñará de nuevo su atractivo a habitantes de toda España.

Los asistentes al festival no solo disfrutarán del encanto de la música en directo. También podrán consumir comida y bebida en el recinto, pues habrá barra y hasta dos foodtrucks, donde el público cogerá fuerzas para continuar presenciando lo mejor del metal en Laviana. Uno de ellos ofrecerá pizzas, mientras que el otro venderá hamburguesas gourmet y patatas. Por si fuera poco, la organización también dará cabida a una zona exclusiva para la compra de artículos oficiales con los que apoyar a las bandas, además de un mercadillo con distintos stands, un tatuador y un puesto en el que colaborar con Aspace (Asociación de Ayuda a las Personas con Parálisis Cerebral).