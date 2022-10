Mieres tiene la pieza que falta: la feria del coleccionismo congrega a cien expositores

¿Tiene una colección de monedas o billetes y le falta alguno?, ¿está buscando un ejemplar de Playmobil para completar algún juego de la infancia?, ¿o le gustan más los videojuegos?. Sea como sea, en Mieres hay una gran oportunidad para encontrarlo. La undécima edición de la Feria Internacional del Coleccionismo, que se clausura hoy en el recinto ferial de Nuevo Santullano, está siendo un éxito tanto de público como en lo referente al número de expositores, situándose en el centenar, una cifra ya propia de los tiempos prepandemia. Tanto los clientes como los expositores estaban ayer encantados con el desarrollo del evento, que además cuenta con varias exposiciones, actividades y un mercado artesano.

Si en la tarde del viernes el ambiente en el ferial de Santullano era superior al esperado, la jornada de ayer fue por los mismos derroteros y desde primera hora de la mañana, decenas de personas fueron pasando por los diferentes stands que reunían objetos, desde antiguas máquinas de escribir a modernas videoconsolas, pasando por cintas de casete, discos, vinilos, juguetes y un sinfín de artículos para todos los gustos.

Uno de los expositores de la feria fue Adán García, de "1up Cash", una tienda de Oviedo vinculada al mundo de los videojuegos, la televisión y las series, fundamentalmente. "Hay buen ambiente y estamos contentos, esperamos que hoy y mañana la gente se anime a venir y a comprar", explica el propietario de este negocio. Entre las videoconsolas y los juegos que expone llaman la atención dos ejemplares cuyo precio, entre ambos, supera los 1.300 euros. "Son dos juegos de la Nintendo original, con la peculiaridad de que tienen el cartucho dorado, y con el uso se borra. Y estos están impecables, tanto el cartucho como la caja", señala Adán García, mientras sostiene, con sumo cuidado, las dos cajas del Zelda. A su lado, Jorge Huelga atiende a un cliente tras el stand de "Rebo&Huelga", una tienda que tiene "un poco de todo". "Antes trabajábamos mucho con Playmobil, pero hay que ir adaptándose a los tiempos y a las demandas de la gente y tenemos más cosas", explica este mierense. "El primer día de feria, en el que solamente se abrió por la tarde, hubo bastante gente y estamos contentos", apunta Huelga, que confiaba, al igual que sus compañeros de evento, en que la tarde de ayer sábado y la jornada de hoy domingo sean los momentos álgidos del evento. "El año pasado fueron los días más fuertes", confiesa.

En este cajón de sastre de recuerdos, también los hay muy personales. Y en eso tienen mucho que ver tanto Miguel Martínez, uno de los organizadores del evento, como Cristian Álvarez, responsable de la exposición con la que quisieron rendir homenaje a Celestino (Tino) Peláez, que tuvo en Mieres la tienda "pequeño Dragón" y fue un colaborador fundamental en el certamen. Falleció hace unos meses. "Fue una persona muy querida en Mieres y muchas generaciones pasaban por la tienda a por diferentes objetos", explicaban Martínez y Álvarez, que instalaron la exposición homenaje en el mismo sitio donde Tino ponía su puesto en la Feria del Coleccionismo. "Aquí podemos ver fotos de toda su vida, así como también todo el material que tenía y que coleccionaba. Desde Bruce Lee, su gran pasión, a otras cosas como discos o películas, porque era un fanático del cine", señalaban.

Por los pasillos del ferial, tanto en la parte superior como en la planta baja, decenas de personas paseaban entre los diferentes expositores. "No busco nada en concreto, pero me podría llevar cualquier cosa. Hay muchas que me recuerdan a mi infancia porque jugué con ellas, pero otras porque las veía en casa de mis abuelos en Grado", señalaba Julio Rodríguez, un treintañero residente en Oviedo, que sostenía en sus manos un muñeco de la famosa serie de los años 80 "Masters del Universo". A unos metros, Luis Álvarez y Cristina López miraban un álbum con billetes. "Tenemos una colección y estamos mirando a ver si nos hacemos con algo", señalaba esta pareja de Gijón.

Los organizadores de la feria estaban muy satisfechos con las primeras horas: "El arranque de la feria ha estado muy bien; estamos muy contentos, tenemos algo más de cien expositores, tres exposiciones, magia y videojuegos para los críos y los jóvenes. Así que creemos que es una feria atractiva para todo el mundo", explicaba Miguel Martínez.