La tercera eliminatoria del certamen de tonada de San Martín reunió a doce intérpretes

El concurso de Canción Asturiana de San Martín del Rey Aurelio, que cumple este años 23 ediciones, ya ha celebrado su tercera ronda eliminatoria. Y lo hizo con una gala en la que participaron cantantes de las categorías aficionado, absoluta y juvenil.

En la absoluta, estuvieron en Sotrondio el cántabro Álvaro Fernández Conde, que interpretó "Arrea Carreteru" y "A to ventana"; Dorinda García, con "Tu non vas a mío casa" y "Alegra y contenta"; César Álvarez, que cantó "La vaca pinta" y "Adiós llugarín de Pión"; y Liliana Castañón, que hizo suyas "Los corales que me diste" y "Yo canto a Peñamellera", además de "Viva la xente minera".

También pasaron por el escenario Alicia Villanueva, con "La zagalina" y "Tienes casa, tienes horru"; María Luis Martínez, que cantó "La saya collorá" y "Carretera de Colloto"; y Piedad García, interpretando "Donde yo me pueda ir" y "Amagostasti castañes", además de "La playina de Gijón".

En la modalidad de aficionados, los que cantaron fueron Salvador Ondó, Roberto Pérez, José Martínez y Alfonso Menéndez, mientras que en la categoría juvenil, la única participante de la gala fue la mierense Paula Prieto Castañón.