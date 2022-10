El conserje de Mieres que descifró los equilibrios imposibles de las esculturas de Herminio

"Con permiso de Belmiro voy a tocar un poco esta pieza". La frase es del escultor Herminio, que quería mostrar al alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, el movimiento de una de sus obras de la instalación "Voladuras controladas", que durante cuatro meses estuvo en la sala de compresores del Pozu Santa Bárbara. Belmiro Augusto Lousada Cordeiro se quedó sorprendido porque Herminio lo decía en serio. Las obras del artista mantienen unos equilibrios imposibles. Una pieza enorme puede sostenerse mágicamente vertical con un mínimo punto de apoyo gracias al magnetismo que Herminio utiliza en sus creaciones. La mayoría de las piezas son móviles. Aparentemente están estáticas pero un pequeño toque con un dedo hace que se balanceen. Eso sí, "hay que tener mucho cuidado porque el margen es pequeño y si la mueves demasiado puede salirse del campo magnético y caerse". La explicación no es del artista sino de Belmiro Lousada, el bedel encargado de abrir y cerrar las puertas de la sala de exposiciones y de atender a los visitantes.

Tras el montaje de las piezas, Herminio le explicó a Belmiro cada una de ellas, que si esta se movía así, que si esta otra con un foco proyectaba una sombra, que si había tener cuidado con que nadie se acercase demasiado a aquella otra... A partir de ese momento, el artista depósito toda su confianza en el conserje, que se convirtió en un auténtico experto en la obra del escultor.

La conexión entre los dos fue tal que el artista no solo le pedía permiso para tocar sus propias piezas sino que un buen día Herminio apareció por el pozo Santa Bárbara. "Llevaba una bolsa de plástico y me llamó para hablar un poco alejados del público, me regaló una de sus últimas obras, una pieza única creada este mismo año", dice orgulloso Belmiro mientras enseña una fotografía de otra de las genialidades de Herminio, que ahora cuelga en casa del conserje. Además, le entregó también un libro de su obra con una dedicatoria.

Belmiro Lousada nació en Portugal en 1968 pero en 1975 la familia se instaló en el Repedroso, en Turón, un alto desde el que se ve perfectamente el pozo Santa Bárbara. Nueve hermanos y los padres. "Trabajamos mucho desde críos", explica. Luego pasó años recorriendo España colocando vías de tren, en Feve y en Renfe, y en 2017 empezó a trabajar en empresas subcontratadas por el Ayuntamiento de Mieres. Estuvo en la carpa del parque Jovellanos, en la casa de Cultura, "y nunca me he encontrado a nadie como Herminio, una persona que te trata de tú a tú con toda la humildad del mundo y eso que es un artista muy reconocido en todo el mundo".

Belmiro tenía la tarea de contabilizar el número de visitantes, 3.106 pasaron a ver las "Voladuras controladas", y de vigilar que todo fuese bien y que ninguna pieza se deteriorase. Pero su conocimiento de la obra, la complicidad y la confianza del artista le convirtieron en improvisado guía en algunos momentos, en los que tan solo un pequeño grupo de visitantes recorría la muestra. Era en esos momentos cuando Belmiro les mostraba el movimiento de las piezas. "No dejaba tocar a la gente, pero sí que les enseñaba cómo se movían", explica. Cuatro de las obras que colgaban en la pared tenían como objetivo proyectar sombras. La exposición se realizó en verano y la luz del sol entraba a raudales por los ventanales de la sala de compresores, así que aunque se hubiesen puesto focos no se hubiese logrado el efecto buscado. Sí que lo conseguía Belmiro con la linterna de su teléfono móvil. La encendía para mostrarles a los visitantes esas sombras ocultas para la mayoría. "Lo de la linterna del teléfono lo hacía porque se lo vi hacer a Herminio", subraya.

"Ha sido un trato exquisito, más no se puede pedir", dice el conserje mientras el equipo de Herminio retira con sumo cuidado las enormes piezas que cuelgan del techo de la sala de compresores. Llegarán otros artistas y otras instalaciones pero será difícil encontrar una relación como la que Herminio estableció con los vecinos del valle de Turón.