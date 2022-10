Las "letronas", para todos los gustos

Las "letronas" de Langreo, estrenadas hace tan solo unos días con la reforma de la plaza Merediz en el distrito langreano de La Felguera, ya provocan cierta controversia entre los vecinos. Hay de todo. Algunos destacan el "atractivo" que supone este conjunto escultórico, mientras que otros rechazan su colocación destacando que hay otras formas de atraer al turismo. También critican que, estando en La Felguera, la denominación del distrito no aparezca y solo se haga referencia a "Langreo". En su día hubo quejas en Sama por elegir La Felguera para la instalación. Posturas para todos los gustos, pero pocos han quedado indiferentes.

Enrique Bustamante es uno de los que se muestran a favor de las "letronas". Este vecino asegura que "ya era hora de que contásemos con ellas, seguro que van a ser un atractivo para el concejo y ayudarán al desarrollo turístico". En cuanto a la remodelación de la plaza, Bustamante destacó que "está mucho mejor, mucho más moderna que antes". Para Flor Díaz, la plaza "quedó guapa, ya no tiene los desniveles que tenía y está mucho mejor para que jueguen los niños". Esta mujer acudió a la inauguración junto a Ismael Rodríguez y el nieto de ambos, el pequeño Mateo.

También destacó la belleza de la remozada plaza Manuela Álvarez, que regenta el quiosco próximo. "Está muy guapa, mucho mejor que antes", destacó, señalando que no se trataba únicamente de su opinión porque "muchos clientes también me lo han comentado durante estos días". Otra cosa son las "letronas" porque, como señala, "no ha gustado mucho que solo hagan referencia a Langreo y no a La Felguera, perdemos la identidad completamente". La quiosquera asegura que la no aparición de La Felguera en las "letronas" molesta tanto "que hasta he escuchado que se va a hacer una plataforma, y no es por la rivalidad entre Sama y La Felguera, de verdad".

Tampoco se mostraban muy favorables a las "letronas" Angélica Rius y Anaís Neira. Estas dos amigas considera que su colocación "ha sido un gasto innecesario, ya tenemos ‘letronas’ en las rotondas del concejo y a nivel turístico, considero que hay otros sitios a donde ir en lugar de esta zona. Compararnos con Gijón me parece desmesurado", explicaba Rius. Neira, por su parte, señaló que "no le veo la gracia a las ‘letronas’ y, ya puestos, podrían haberlas colocado al revés para que se viera la plaza". En cuanto a la reforma de la plaza "está más guapa y abierta, aunque se podían haber molestado y poner algún árbol más".

La reforma de la plaza Merediz cuenta con una fuente con chorros a ras de suelo, así como una especie de "cascayu digital" con juegos interactivos con códigos QR en el suelo que se pueden leer con el teléfono móvil. Las obras supusieron un coste de 303.794 euros.