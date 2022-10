Mieres pide al Principado vivienda pública tras once años sin nuevas promociones

El gobierno de Mieres (IU) reprochó ayer al Ejecutivo socialista autonómico que lleve más de once años sin abordar proyectos residenciales en el municipio. La queja municipal se concreta cuando el equipo de Aníbal Vázquez recuerda que el plan urbano de Oñón lleva dos décadas parado.

"Las últimas viviendas que se adjudicaron en nuestro municipio fueron hace más de una década", denunciaron ayer los portavoces del gobierno local. "Llevamos once años sin que se adjudique ninguna inversión para construir vivienda pública en alquiler que nos permita retener y atraer población. Es urgente que el Principado ponga fin a esta década en blanco", añadieron.

"La situación es aún más grave porque, además, hay suelo en Oñón en manos de Sogepsa desde hace 20 años y no se ha movido ni una piedra ni un papel. La falta de compromiso con Mieres es un secreto a voces", se lamentan desde el Ayuntamiento.

El equipo de Aníbal Vázquez sospecha que la ausencia de proyectos en Mieres responde a un problema de desinterés político. "Somos el sexto municipio de Asturias, pero no estamos en los mapas del Principado. No se puede afrontar la crisis demográfica si no tenemos un parque de vivienda pública en alquiler. Necesitamos ofrecer vivienda de calidad y asequible, y mejorar la calidad de vida para poder ser más atractivos y captar población".

Desde el Ayuntamiento afirman estar haciendo un "importante esfuerzo", llevando a cabo "un potente plan de inversiones en el municipio, mejorando los servicios, modernizando nuestros colegios y ampliando la escuela infantil, reforzando la actividad cultural o aumentando los recursos en bienestar social…". Pese a ello detectan que es necesario que el resto de administraciones "estén a la altura". Reclaman que se ponga fin al "abandono" de Oñón y que el Principado asuma el compromiso de construir vivienda pública en alquiler en el municipio antes de finalizar este año.

El gobierno de Mieres ya solicitó formalmente a principios de año al Principado el desarrollo en el municipio proyectos de promoción pública para el asentamiento de jóvenes. El Ayuntamiento pretende que la administración autonómica asuma, como ha hecho en otros concejos como Siero y Gijón, actuaciones encaminadas a la construcción de viviendas en alquiler para personas que acaban de emanciparse o están iniciando una andadura familiar. Los datos avalan el planteamiento. La realidad demográfica de Mieres viene marcada tanto por el despoblamiento como por el envejecimiento, dos indicadores que suelen caminar en la misma dirección. El resultado es que, según los datos de 2021, el concejo ya tiene más personas mayores de 85 años que niños menores de 10. El porcentaje de mayores, siempre según el INE (Instituto Nacional de Estadística), roza el 29 por ciento (28,8%), cuando la media nacional está aún en el 19,3%.

Los solares

El gobierno de Aníbal Vázquez considera prioritario la creación de nueva vivienda de alquiler para jóvenes. Para ello, el Ayuntamiento está dispuesto a poner a disposición del Principado solares. Aún hay suelo sin edificar en la Mayacina y en la Sierra de Máximo. Sin salir del casco urbano también hay terreno pendiente de uso en Oñón. Éste, además, como recuerda el gobierno local, es propiedad de Sogepsa de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo del Principado.

Mieres avala su demanda con un dato de peso. Los 117 pisos de alquiler para jóvenes que se adjudicaron en 2016 en la Mayacina generaron una enorme demanda. "Fueron más de un millar las solicitudes que se tramitaron", destacan los portavoces municipales.