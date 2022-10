"La energía eólica marina ya crea 1.000 empleos en Asturias sin uno solo molino"

–¿Cómo afrontamos este invierno tan duro que se nos avecina?

–El plan de contingencia del Gobierno busca reducir la dependencia del gas natural y de la electricidad, en especial con la climatización y la calefacción. Cada grado que bajemos la calefacción supone un ahorro de alrededor de un siete por ciento.

–Pero los precios no bajan por el propio sistema que se utiliza para fijarlos.

–España ya planteaba antes de la guerra de Ucrania la modificación del precio marginalista en el mercado eléctrico, en el que el último que entra, últimamente el gas, es el que fija el precio. Ese sistema se hizo en su momento para potenciar las energías renovables, que eran las más caras pero ahora es justo al contrario. Hay que modificarlo, la situación es completamente distinta.

Carlos García, ingeniero industrial gijonés, cumple un año como director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), una institución de la que ahora está al frente pero en la que llevaba años trabajando. Afronta el gran reto de la transición energética justa. Se han cerrado las minas y las centrales térmicas, la electricidad y los combustibles baten semanalmente récords de precios.

–¿Cuál es su sueño?

–Tenemos que hacer la transición energética sí o sí, pero debemos hacerla sin menoscabo de la competitividad económica de los distintos sectores, principalmente la industria. Queremos que Asturias siga siendo una potencia industrial. Tenemos que compatibilizar la transición con un mix energético mucho más enfocado a las energías renovables y que eso incida en una mayor competitividad de nuestra economía.

–¿Y qué hace la Fundación Asturiana de la Energía?

–Es una agencia de asistencia técnica a la administración regional en materia energética, eficiencia, ahorro, renovables y todo el proceso de transición en el que estamos. Apoyamos a ayuntamientos pequeños y medianos para desarrollar actuaciones de mejora energética. Una parte muy importante de nuestro trabajo son las acciones de difusión, formación y de explicar las ayudas disponibles.

–Estamos en un momento que parece clave.

–Por varias razones. Por el proceso de transición que ya ha comenzado, por la guerra de Ucrania y por los elevados precios de la energía. Tenemos que saber responder muy bien y sacar oportunidades para Asturias.

–Puede ser que la guerra acelere la transición energética.

–Puede y debe. De hecho lo está haciendo. La guerra nos obliga a pensar que tenemos que ser más autosuficientes, depender menos del exterior y utilizar recursos autóctonos, que fundamentalmente son las fuentes de energía renovables. Pero lo primero, en cualquier sector de actividad, es la eficiencia energética. Lo que hay que hacer es consumir la menor energía posible para cubrir las necesidades que tienes. A partir de ahí, esas necesidades cubrirlas con fuentes renovables.

–¿Y Asturias cómo lo lleva?

–La guerra y la pandemia han generado unos fondos derivados que en muchos casos están relacionados con la transición energética y digital. En Asturias se está consiguiendo cubrir esos fondos e incluso tenemos que pedir más y nos los van dando. Se está siendo muy ágil tanto en las empresas como por parte de particulares. Un ejemplo. En rehabilitación energética, a Asturias nos habían dado 7,6 millones de euros que se agotaron en menos de una semana y hubo que pedir 40 millones más que también se están agotando.

–Somos expertos en transiciones.

–Esta nos afecta más que a otras regiones. En Asturias es la tormenta perfecta. Teníamos un sector minero importante, unas centrales térmicas que utilizaban carbón y un sector industrial con muchas necesidades energéticas. El sector industrial en Asturias es más del 20 por ciento del PIB. Inicialmente todo esto nos genera una amenaza y una reducción de la actividad y el empleo pero por otra parte nos genera una oportunidad. Tenemos que cambiar de un sistema muy centralizado en las térmicas que eran las que producían la energía que necesitamos por un sistema mucho más descentralizado, en el que va a ver muchas instalaciones: parques eólicos terrestres y marinos, plantas fotovoltaicas y otras instalaciones que nos permitirán cubrir no todo pero sí la mayor parte de la producción energética que necesitamos.

–Hay protestas por los parques eólicos tanto terrestres como marítimos.

–Si hacemos una encuesta de si queremos energía eólica todo el mundo dice que sí. Es el sí, pero aquí no. Es una necesidad desarrollar parques eólicos terrestres y marinos. Tenemos que cubrir con algo la energía que se producía en las térmicas que han cerrado y en Asturias hay sol, agua y viento.

–¿Y el empleo?

–El cálculo es que se crearán más de 6.300 empleos netos. Hay sectores muy pujantes. La energía eólica marina es uno de ellos, ya tiene más de 1000 trabajadores en Asturias y una previsión de un incremento a corto plazo de un 50 por ciento pese a que no hay ni un solo aerogenerador en el mar.

–¿Estamos en una situación mejor que otras regiones?

–Muchísimo mejor. Partimos de una herencia cultural muy potente, de un sector energético muy potente que ahora tiene que cambiar a otras fuentes. Tenemos un sector industrial tremendo, tenemos una experiencia que no tienen otras regiones en España. En hidrógeno tenemos el mayor proyecto del mundo con Arcelor y Fertiberia. Tenemos además fondos adicionales que no tienen otras regiones por el proceso de descarbonización. Hay magníficos profesionales, está la Universidad con unos equipos de investigación muy potentes. Si con todo lo que tenemos no somos capaces de hacer las cosas bien…