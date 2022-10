Los niños sin recursos no pueden hacer deporte en Mieres, denuncia el PP

El PP de Mieres exigió ayer al gobierno local de IU "un plan de inversiones" que corrija el "total abandono" que sufren en el municipio "tanto las asociaciones como las instalaciones deportivas". Los populares no solo denuncian el estado "deplorable" que presentan los polideportivos "tras más de diez años sin actuaciones", sino que acusan a los gestores municipales de convertir la práctica deportiva en una actividad "elitista", sosteniendo que "solo aquellas familias que pueden pagar las cuotas que cobran los respectivos clubes deportivas se pueden permitir que sus hijos disfruten de su deporte favorito".

La crítica del PP al abandono del deporte en Mieres se podría definir de integral. Para empezar, advierten que los polideportivos llevan más de una década sin inversiones: "Se han abandonado por completo las instalaciones y es lamentable que lo único que se haya hecho es solicitar una subvención para arreglar el complejo de Oñón, sin ninguna garantía de que se apruebe", señala el portavoz municipal del PP, Fernando Hernández. El edil recuerda además que las entidades deportivas del concejo suman ya tres años sin las subvenciones que en este caso concede el Ayuntamiento. "En 2020 quedaron suspendidas por la pandemia, en 2021 no se convocaron y las de este año apenas han superado la fase de la publicación de sus bases, por lo que no se pagarán hasta finales de año o principios de 2023", apunta Hernández.

Los populares afirman que la falta de apoyo del Ayuntamiento dificulta la gestión de los clubes, que no saben si contarán con ayudas municipales. Señalan en este sentido que el prejuicio es muy grave en el deporte base, donde las entidades se van abocadas a depender casi exclusivamente de las cuotas de los padres. De esta forma, se genera un importante menoscabo para los niños con menos recursos. "Todo el mundo no puede pagar 300, 400 o 500 euros al año para que su hijo haga deporte, pero eso no parece preocuparle a IU, que prefiere gastarse millones del remanente en actuaciones a las que pueda sacar rédito electoral", sostienen Fernando Hernández.

Feria del deporte

La decisión del gobierno local de suspender la organización de la feria del deporte, cita que se desarrolló entre 2017 y 2019 en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo y la Universidad, es interpretada por el PP como una muestra de la "desidia" de IU: "Dicen que de esta forma se podrá ahorrar para pagar el incremento del coste de la energía y pretenden que nos creamos esta burda excusa. Resulta que hay que ahorrar unos pocos de miles de euros en una cita deportiva de relevancia nacional y el gasto en cultura aumenta un 30 por ciento hasta los 1,3 millones", subraya Fernando Hernández.

En este contexto, el PP pidió ayer la sustitución inmediata del concejal de Deporte, Saúl Martín. "Si no puede atender sus responsabilidad por motivos de trabajo lo que hay que hacer es dejar la gestión en manos de otro concejal".