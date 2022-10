Los ganaderos de Morcín, tras no recuperar el monte: "Es una desvergüenza"

Los vecinos de las parroquias morciniegas de San Esteban y Piñera consideran una "desvergüenza" que el jurado de Clasificación de Montes Vecinales de Mano Común del Principado haya rechazado ayer la propuesta para la asociación ganadera local asuma la gestión de unas 1.300 hectáreas de monte público. "No se han atrevido ni a convocar una reunión presencial para comunicarnos la decisión", lamentaron ayer los portavoces del citado colectivo.

Los vecinos reclamaban la "devolución" de estos montes considerados públicos: "El argumento es que no se pude constatar que históricamente la gestión estuviera en manos de los vecinos, pero no explican de quien eran entonces las fincas antes de que pasasen a ser públicas antes de 1990", critican los afectados. El presidente de la asociación de vecinos, Manuel Mallada, explica que la petición responde a los montes de Morcín, Aramo, La Mostayal, Monsacro y La Rozá. Llevan ya tres años dando la batalla por la propiedad de los montes. Se quejan de que tampoco han contado con respaldo del Ayuntamiento. La asociación ganadera percibe que "no hay voluntad política de devolver los montes. Actualmente pastan en estos terrenos unas 800 reses, aunque los vecinos alegan que se podría triplicar esta cifra: "No nos dejan gestionar los montes para tenerlos ellos abandonados".