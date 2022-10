Abre el nuevo centro de cría del urogallo de León con una inversión de 5 millones

El nuevo centro de cría del urogallo, ubicado en la localidad leonesa de La Ercina, aspira a convertirse en un referente "internacional". Así lo manifestó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la visita que giró a las instalaciones que son complementarias a las que ya existen en el concejo de Sobrescobio. El centro contará con una inversión de 5,1 millones hasta 2026 y arrancó con 24 ejemplares juveniles, consiguiendo ya una decena de pollos.

Las instalaciones leonesas se ubican en la finca de Valsemana, en un enclave aislado, alejado de zonas urbanas y únicamente accesible a través de una pista forestal. Esto permite, tal y como explicaron, "mantener una atmósfera tranquila y sin sobresaltos tanto dentro del centro como en sus inmediaciones, indispensable para el bienestar de los ejemplares". Además, se ha diseñado "en base a la experiencia y a las recomendaciones de criadores públicos y privados de España y otros países de Europa". También se han considerado los resultados y la información adquiridos a lo largo de los años en los centros de cría de Polonia, Pirineos y Sobrescobio.

De este modo, se desarrollarán dos programas distintos de cría, natural y artificial. El centro recibió el año pasado 24 ejemplares juveniles de urogallo de origen centroeuropeo y se ha iniciado la formación del "stock" reproductor de los ejemplares del centro de cría, disponiendo en la actualidad de diez pollos de más de tres meses de la población cantábrica, cinco machos y otras tantas hembras. Su objetivo es contar, en el plazo de cinco años, con una veintena de machos y medio centenar de hembras como plantel del reproductores. Y a partir del sexto año, se plantean la reintroducción en el medio natural de medio centenar de pollos. Tal y como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, entre los métodos que se llevarán a cabo está el "Born to free", en el que los pollos jóvenes son liberados junto a sus madres, evitando la dispersión, que ya se probó con éxito en Polonia. Un método que, de momento, no se desarrollará en el parque de Redes, centro con instalaciones más limitadas y cuyos resultados, de momento, no han sido del satisfactorios. Tal y como había asegurado el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, sólo 16 de las 102 aves que han nacido en este centro habrían conseguido sobrevivir. Una producción insuficiente "para su liberación en el medio natural".

El definitivo apoyo al centro de cría leonés viene motivado, sobre todo, por su apoyo inversor. Desde el año 2019 hasta la actualidad, la inversión en este nuevo centro de cría ascendió a 2,2 millones de euros, financiados por el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Castilla y León. Además, la administración regional vecina mantiene un equipo de campo específico para la ejecución del plan de monitorización del urogallo con una inversión anual de 150.000 euros, financiado con cargo al programa europeo Feader. Durante este año, y con cargo a la conferencia sectorial de Medio Ambiente, cuya transferencia es de 773.804 euros, se están financiando nuevas actuaciones de mejora de infraestructuras en el centro de cría, así como los gastos de funcionamiento del centro. Finalmente, la Junta invertirá otros dos millones de euros hasta 2026 para la mejora del hábitat del urogallo, sumando una inversión de más de 5,1 millones.

Siete empleos

La puesta en funcionamiento del centro de cría ha permitido la creación de siete nuevos puestos de trabajo, de los cuales seis son a tiempo completo y uno a tiempo parcial. Así, cuenta con un veterinario director del centro, dos biólogos técnicos de apoyo, una investigadora postdoctoral y tres peones especialistas de apoyo al mantenimiento, manejo y estudio del comportamiento animal. Entre las colaboraciones, destaca la mantenida con el Grupo de Investigación en Fisiología y Tecnologías de la Reproducción en Especies Silvestres, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) y el Instituto de Biología Evolutiva del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para el estudio genómico de las poblaciones silvestres de urogallo y de los ejemplares en cautividad, a los efectos de analizar las relaciones de parentesco, conectividad y endogamia en los ejemplares. Hace unos días recibieron a personal técnico del Gobierno francés interesado en conocer las líneas de trabajo que se están desarrollando.