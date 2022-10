Familias de Mieres reclaman más personal para dar apoyo escolar a sus hijos con autismo

Mayores recursos. Eso es lo que pide un grupo de cinco familias con niños diagnosticados con TEA (Trastorno del Espectro Autista) que tienen a sus pequeños escolarizados en el colegio público Santiago Apóstol de Mieres. Este centro es el único de la villa que cuenta con un aula abierta, donde los niños son atendidos por una logopeda y una pedagoga terapéutica para ayudarles en su desarrollo y que puedan insertarse, poco a poco, en el aula ordinaria. Sin embargo, las madres consideran que el personal es insuficiente para atender a todos los niños –seis en total– y piden que se dote al aula abierta de más recursos.

En la actualidad, el aula cuenta con una pedagoga terapéutica a media jornada y una logopeda a jornada completa, además de una auxiliar que ayuda a las otras trabajadoras. Debido a las quejas que ya han manifestado estas madres, el Principado va a poner otra logopeda a media jornada, "pero sigue siendo insuficiente, necesitamos que haya otra pedagoga más", señala Marián García, madre de dos niños de tres años que se han escolarizado este curso en el colegio. García ya tuvo que batallar en solitario antes de que sus pequeños pudieran ir al centro. El aula abierta debería tener, como máximo, cinco alumnos y antes de matricular a sus niños ya había otros cuatro en ella. "Me ofrecieron meter a un niño y al otro dejarlo en el aula ordinaria, pero me pareció inviable y dantesco, porque mis hijos están valorados de la misma forma. Al final hice un escrito al Principado y aprobaron una plaza extraordinaria", señalaba ayer. El problema, como comenta, es que "los apoyos son insuficientes, porque están hechos para cuatro niños, no para seis".

Una opinión similar tiene Grisela Ordóñez, madre de un niño de cinco años. Destacó que "venimos luchando por este aula abierta desde hace ya cuatro años, cuando se puso en marcha". Al igual que la otra madre destaca que el personal actual "es insuficiente porque nuestros hijos necesitan muchos cuidados. Y acompañar a niños que deberían estar en tres aulas diferentes por edad es muy complicada". Por su parte, Rocío de la Aurora Martín, que tiene una hija de seis años, destacó que "las profesoras lo están haciendo genial, dando el máximo, pero no pueden dividirse para atender a todos los niños del aula abierta". De hecho, según explicó, "la auxiliar está haciendo más cosas de las que debería y tampoco es su trabajo; por eso necesitan una ampliación del personal".

Martín dio cuenta de cómo ha sido el recorrido que han vivido con sus hijos desde la puesta en marcha del aula abierta hace cuatro años. "Para que pusieran el aula tenían que estar matriculados tres niños con TEA. Hablando entre las madres que nos conocíamos, conseguimos que al final se hiciera en este centro", destacó.

Y a pesar de tener el aula abierta concedida, "no empezó con el arranque del curso porque no tenían todavía la profesora, así que nos propusieron empezar en el aula ordinaria, pero algunos de los niños no podían y retrasaron su comienzo". También hubo problemas tras la pandemia del coronavirus y el cierre de las aulas, "ya que se pidió que algunos niños repitieran el curso porque, estando en casa, no pudieron avanzar como el resto. En un principio se negaban a aceptar que repitiesen, aunque al final sí se logró".

Estas madres aseguran que "no estamos pidiendo ninguna limosna, sino que se cumplan nuestros derechos", apuntó García. Como explican, tener un niño con TEA tiene una serie de complicaciones, comenzando por el propio entorno "que no entiende por qué nuestros hijos se comportan de esta manera, se hace difícil". También detallan los problemas para acceder a un logopeda externo, que se tienen que costear ellas mismas una vez que termina el servicio de atención temprana. "No sé cómo pueden hacer los padres sin recursos", destacan.