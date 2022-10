El canto feminista del Coro Minero

La minería ha sido históricamente un trabajo muy masculinizado. La Carta Social Europea de 1961 prohibía a las mujeres y a los niños el trabajo en los pozos. No fue hasta 1996 cuando las primeras mujeres se integraron en la plantilla de Hunosa como mineras de interior. Fue todo un hito que acaparó portadas y espacios de los medios de comunicación de toda España. Ha tenido que pasar otro cuarto de siglo para que otra desafinada barrera haya caído. Rebeca Velasco es la primera presencia femenina en el icónico Coro Minero de Turón. Además, asume las tareas de dirección. Tras medio año al frente de la agrupación, atestigua que su dimensión es mucho mayor de lo que intuía: "Es increíble el cariño que suscita el coro allá por donde vaya"

"A lo largo de mi ya larga carrera he sido rechazada por alguna coral masculina por el simple hecho de ser mujer, pero lo acontecido con el Coro Minero es algo maravilloso y extraordinario". La coral mierense llevaba tiempo buscando alguien que llevara la batuta y la pasada primavera contactaron con Rebeca Velasco. "Llevo toda la vida metida en la música y estoy al frente de varias agrupaciones. Tras un encuentro en Turón, me propusieron asumir la dirección del grupo y no me lo pensé ni un segundo".

Rebeca Velasco estudió canto, piano y violín. "Mis padres me mandaron al Conservatorio porque no dejaba de tocar todo aquello que caía en mis manos". Lleva toda su vida en la música. Junto a su marido forma parte del grupo "Lafu y Rebeca". Acaban de sacar su cuarto disco "Sombres sobre la yerba". Al tiempo, dirige la Escuela de Música de Grado y está al frente de la Semana de Jazz de Candás. Instruye, además, a ocho coros asturianos. Pese a su dilatada e intensa trayectoria musical, reconoce que pocas veces había sentido la emoción que se exhala en cada actuación del Coro Minero. "Estoy viviendo una experiencia preciosa. Y es que nunca había visto un coro al que se quisiera tanto".

La minería

La actual directora está disfrutando con la armonía que irradia este grupo de hombres ligados al carbón: "Es una institución muy respetada y, además de dar una lección de feminismo, demuestran tener una gran humildad y ganas de seguir mejorando". Velasco no solo está sintiendo sobre los escenarios el afecto que genera el Coro Minero. Cada vez se siente más cerca de la mina: "Mi suegro fue minero y falleció enfermo de silicosis. Asturias es minería más allá de que se tengan familiares directos en la profesión". La artista reconoce que le hace ilusión vestir el simbólico mono azul de los mineros: "Me encanta enfundármelo y fue una de las condiciones que puse para aceptar dirigirlos", señala mientras esboza una sonrisa.

Otra condición fue poder conocer mejor la minería: "Es un gusto poder visitar los pozos con ellos, ya que te explican la historia de las explotaciones, de las huelgas y te informan de cómo funcionaba todo". Espera poder corresponder al Coro Minero de Turón por las emociones que la coral le está haciendo sentir: "Quiero que mejoren técnicamente y pienso que ya se está notando. Sonaremos mejor que nunca".