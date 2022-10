El tren turístico Collanzo-Trubia, en vía muerta: "No están cumpliendo los plazos"

El proyecto del tren turístico que unirá Collanzo (Aller) con Trubia (Oviedo) no acaba de salir de la estación. El Gobierno del Principado y Renfe asumieron a principios de año el compromiso de poner en marcha el recorrido turístico a lo largo de este otoño. Desde entonces, lo único que ha tenido andadura es el silencio de las administraciones. De esta forma, los promotores de la iniciativa, la asociación "Santa Bárbara", reclama "la puesta en marcha de un proyecto que, a estas alturas, es irrenunciable para el territorio".

La sección de arqueología industrial de la asociación "Santa Bárbara" es la que ha dado forma a una idea que, a lo largo de los últimos años, había sido una aspiración recurrente, pero sin pasar de la categoría de esbozo. El historiador Guillermo Bas Ordóñez ha sido quien ha estructurado el plan tras el que se han acomodado los ayuntamientos. "El trabajo que ha realizado es muy detallado y prácticamente define todos los contenidos técnicos de la actuación", destaca José Luis Soto, portavoz de la asociación "Santa Bárbara". A lo detallado del proyecto presentado se une que, según se recoge en el trabajo desarrollado como soporte, toda la infraestructura necesaria presenta un estado de conservación bueno. No se requiere inversión en las vías y la locomotora VA8, fabricada por la Babcock & Wilcox en 1958, y los vagones asignados al convoy están disponibles.

"Lo que único que precisa este proyecto es un compromiso político, ya que no requiere de ningún tipo de inversión", resaltan los promotores. Tras suscitar solo apoyos en su origen, la asociación "Santa Bárbara" no comprende que la actuación no avance: "La realidad es que ni tan siquiera se nos informa de los avances que se hayan podido hacer".

Incumplimientos

El colectivo lamenta que, a estas alturas, se hayan incumplido los plazos sin explicación alguna. "Confiamos en que los alcaldes puedan hacer algo de presión tras generar el proyecto el apoyo de todos los municipios implicados". El frente común escenificado en febrero por los alcaldes de Oviedo, Morcín, Ribera de Arriba, Aller y Mieres puso sobre los raíles una iniciativa que contempla el aprovechamiento lúdico de un trazado férreo de 55 kilómetros que incluye cuatro puentes de cierta longitud y 23 tramos de túneles. Casi al tiempo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, mantuvo un encuentro con responsables de Renfe y con los citados regidores para analizar el proyecto turístico. La directora general de Turismo, Graciela Blanco, planteó un calendario que debía culminar este actual otoño con el inicio de los viajes.

Las primeras pruebas debían haberse hecho ya en la primavera. "Había unos plazos que no se están cumpliendo y nos preocupa mucho el silencio tanto del Principado como de Renfe", apuntan los promotores de un proyecto que, en principio, no debía tener más complicación que la de lograr la homologación de la locomotora de vapor para que pueda volver a circular.