Crimen de La Felguera: "Que se coman hasta el último día de cárcel", afirma el hermano de la víctima

"Queremos que esto se acabe ya porque cada vez que hay un nuevo paso judicial se reabren las heridas. Esperamos que la pena no se mueva y lo cumplan todo, que se coman hasta el último día". Así resumía ayer la familia de Iván Castro sus sensaciones tras la vista celebrada en Madrid el pasado lunes. El Tribunal Supremo fijó la sesión para revisar la sentencia que condenó a Marta Rama y Nelson dos Anjos por el asesinato a tiros, en un garaje de La Felguera, de Castro, el 7 de diciembre de 2017. Marta Rama, novia del joven langreano, fue condenada a 22 años por instigar el crimen, cuyo autor material fue el portugués Nelson dos Anjos, condenado a 12 años en un primer momento.

En el caso de Dos Anjos, el jurado popular entendió que concurría la eximente incompleta de trastorno mental transitorio, por su enamoramiento patológico de Rama. También se le aplicó la atenuante de disminución de los efectos del daño, al haber puesto sus bienes a disposición de la familia de la víctima. No obstante, el TSJA revisó el fallo, eliminando la eximente completa para Dos Anjos, con lo que la pena se elevó a 15 años. Ahora tanto la defensa de Dos Anjos (ejercida por José Manuel Fernández González) como la de Rama (a cargo de Sergio Herrero) pide en el Supremo que se revisen las condenas. La resolución del alto tribunal –que ya será firmen y contra la que ya no cabrá recurso ordinario– podría conocerse en el plazo de un mes.

Yonathan Castro, hermano de Iván, aseguró ayer que la familia del joven asesinado espera que las tesis de las defensas no prosperen. "Esperamos que la pena no se mueva y lo cumplan todo, que se coman hasta el último día. Que queden las condenas como están ahora porque más no se puede sacar. Porque, por mí, les ponía veinte años más a cada uno", indicó Castro, que también relató la tensión vivida cada vez que la sentencia se recurre a una instancia judicial superior. "La verdad es que queremos que esto se acabe ya. El abogado me había avisado de la vista de Madrid y desde que me enteré ya me puse fatal. Vuelves a ir otra vez para atrás, a pensar y a darle vueltas a la cabeza por lo que pueda pasar". Para el hermano de la víctima, supone "reabrir las heridas y volver a pelear por una cosa que entiendes que ya es más que firme. Se sabe todo lo que pasó y cómo pasó, quedó muy claro en el juicio. Y que ellos quieran seguir dándole vueltas, parece que nos quieran hacer tontos a los demás. Tenemos muchas ganas de que se acabe ya".

La muerte de Iván Castro tuvo lugar poco después de las seis de la tarde del 7 de diciembre de 2017. Según se relató en el juicio, Nelson dos Anjos entró en el garaje de Castro después de que llegase el joven y le dijo que le habían dado un golpe al coche. Cuando Iván estaba agachado mirando su vehículo, tras encender la linterna del móvil, Nelson aprovechó para dispararle hasta tres balas. Una vez hallado el cuerpo, se inició una larga investigación que duró diez meses. La Policía, siguiendo la declaración de Marta Rama, la pareja de Iván, orientó inicialmente la investigación hacia un ajuste de cuentas por asuntos de drogas. Pero los agentes descubrieron que Rama tenía una relación y decidieron tirar del hilo. Finalmente descubrieron que detrás del crimen estaba ella y uno de sus amantes.