El turismo minero se promocionará con un millón de euros de fondos europeos

La promoción del patrimonio industrial y minero también forma parte de la estrategia turística del Principado. Así lo aseguró la consejera de Cultura, Política Llinguística y Turismo, Berta Piñán, durante la clausura de la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi), organizada por Hunosa en el pozo Sotón, señalando que contarán para este cometido con un millón de euros procedentes de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. El presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, destacó la importancia de Fetumi, en la que han participado una treintena de profesionales del sector.

Tras una intensa mañana de trabajo en Fetumi Negocios, donde se desarrollaron encuentros entre touroperadores y agentes de recursos turísticos, el certamen tocó a su fin con una gala de clausura que abrió el alcalde de San Martín, José Álvarez, "Quirós", quien señaló que el pozo Sotón "es una prueba de la dinamización del turismo industrial que tenemos en las Cuencas". Destacó que la Mancomunidad del Valle del Nalón "también trabaja en proyectos para impulsar la oferta del Nalón en turismo con un presupuesto de cuatro millones de euros con financiación europea". Asimismo, destacó el "esfuerzo" realizado por Hunosa "que llegó a patrocinar hasta las fiestas de los pueblos".

El presidente de Hunosa tomó la palabra para resumir lo que han sido las tres jornadas de Fetumi, donde se ha presentado un nuevo mapa de rutas por los elementos patrimoniales de la compañía, "pero donde también hemos presumido de gastronomía, deporte y naturales, elementos fundamentales de una oferta turística global". Para terminar, señaló el apartado de negocios "que es la finalidad de esta feria, contribuir a dinamizar las Cuencas con un foro de relaciones directas entre ofertantes y demandantes".

La consejera de Cultura destacó que Hunosa "es un referente del sector para que nuestro patrimonio minero e industrial se convierta en un referente turístico y sostenible". Defendió este modelo sostenible, "donde la calidad es nuestro estandarte" y señaló que el patrimonio industrial "es el emblema de nuestra proyección al futuro".

En cuanto a los touroperadores participantes, entre ellos estaba José Diéguez, de "Eventos con corazón", que aseguró estar "muy sorprendido por los recursos que hay en Asturias que no conocía". Una opinión similar guardaba Ruth Arias, de "Caminos 6.0", quien destacó que "siempre buscamos productos nuevos y esta feria nos ofrecía muchas posibilidades".

Juan Ramón Lucas, José Ribagorda y José Ángel Hevia fueron mineros por un día

El interior del pozo Sotón contó ayer con la visita de tres invitados de excepción, los periodistas Juan Ramón Lucas y José Ribagorda, además del gaitero José Ángel Hevia que aprovechó para interpretar "Santa Bárbara Bendita" bajo tierra. A la salida, Juan Ramón Lucas aseguró que "es muy contundente todo, bajar a la mina de verdad es mucho más duro que escribir o el oficio de cualquier otro, tras esas dos horas que hemos estado ahí abajo, salgo con mucho más respeto a este oficio". Una impresión similar a la que manifestó José Ribagorda, quien señaló que "tienes que estar ahí abajo, para darte cuenta del sacrificio, de la abnegación, del esfuerzo y de la dignidad de la profesión de minero". Algo que, como destacó "te hace tomar conciencia, porque es un trabajo durísimo, he informado muchas veces de minas, de accidentes, pero no eres consciente hasta que no lo vives y te pones el traje, es impresionante". Hevia, que es nieto de minero, destacó que "ha sido muy emocionante, hay dos palabras que definen la visita, respeto y familia, por el trabajo de generaciones de mineros, se me hizo duro tocar la gaita en la galería".